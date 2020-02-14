Санкт-Петербург, 14 февраля, 2020, 09:23 — ИА Регнум. Настоящая зима в Северную столицу так и не пришла. Температура в городе по-прежнему держится выше нуля, снежного покрова нет.

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект

Погоду в Петербурге в пятницу, 14 февраля, определит гребень антициклона. «Его стараниями в облаках появятся прояснения, а вероятность осадков будет невелика», — сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, днем температура в Петербурге составит +1…+3°, по Ленинградской области −1…+4°. Ветер юго-западный, скоростью 3−8 м/с. Атмосферное давление будет расти.

В Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подтверждают этот прогноз, однако более осторожны в предсказании температуры, ожидая днем в городе не более 0…+2 гр. На дорогах местами гололедица.

В субботу, 15 февраля, характер петербургской погоды не изменится. Температура воздуха ночью −1…−3 градуса, днем 0…+2 градуса. На дорогах местами гололедица.

В Ленобласти ночью −1…−6 гр., днем −3…+2 гр. На дорогах также местами гололедица.