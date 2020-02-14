«Большая честь»: забайкальским ветеранам вручили юбилейные медали
Чита, 14 февраля, 2020, 09:04 — ИА Регнум. В Забайкальском крае сегодня, 14 февраля, прошла торжественная церемония вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, награду получили ветераны и участники войны, труженики тыла.
«Для меня большая честь сегодня поздравить участников войны, участвовать во вручении медалей. Поздравляю, благодарю вас, желаю крепкого здоровья, любви и внимания», — такими словами губернатор Забайкальского края Александр Осипов приветствовал ветеранов при награждении.
Как уже сообщало ИА REGNUM, медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» учреждена Указом президента РФ Владимира Путина. Её будут удостоены все участники и ветераны Великой Отечественной войны.
В годы Великой Отечественной войны из Забайкалья ушли на фронт более 120 тыс. человек. Сейчас на территории края проживает 266 участников Великой Отечественной войны, 1362 вдовы, а также 13 жителей блокадного Ленинграда.
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