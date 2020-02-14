Чита, 14 февраля, 2020, 09:04 — ИА Регнум. В Забайкальском крае сегодня, 14 февраля, прошла торжественная церемония вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, награду получили ветераны и участники войны, труженики тыла.

75.ru Юбилейные медали для забайкальских ветеранов целиков Отечественной войны

75.ru Губернатор Забайкальского края Александр Осипов награждает ветерана юбилейной медалью

«Для меня большая честь сегодня поздравить участников войны, участвовать во вручении медалей. Поздравляю, благодарю вас, желаю крепкого здоровья, любви и внимания», — такими словами губернатор Забайкальского края Александр Осипов приветствовал ветеранов при награждении.

75.ru Награждение забайкальских ветеранов

Как уже сообщало ИА REGNUM, медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» учреждена Указом президента РФ Владимира Путина. Её будут удостоены все участники и ветераны Великой Отечественной войны.

В годы Великой Отечественной войны из Забайкалья ушли на фронт более 120 тыс. человек. Сейчас на территории края проживает 266 участников Великой Отечественной войны, 1362 вдовы, а также 13 жителей блокадного Ленинграда.

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