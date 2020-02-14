Калуга, 14 февраля, 2020, 15:57 — ИА Регнум. В Калужской области в 2019−20 учебном году приняты на работу 252 молодых педагога, сообщает 14 февраля корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства образования и науки .

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Начинающих педагогов традиционно напутствовал профильный министр Александр Аникеев.

По данным ведомства, 136 молодых учителей пришли в школы, 85 воспитателей — в детские сады, 17 специалистов — в организации дополнительного образования, 14 педагогов — в систему среднего профессионального образования. Больше всего молодых педагогов принято на работу в Калуге, Обнинске и в Малоярославецком районе. В основном — это выпускники калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского, а также кировского и калужского индустриально-педагогических колледжей.

Начинающих педагогов традиционно напутствовал профильный министр Александр Аникеев. На встрече откровенный разговор о роли учителя в повышении качества обучения и мотивации детей к получению знаний. Речь также шла о мерах социальной поддержки молодых специалистов, которые активно реализуются в регионе.