Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша: биография
Калуга, 13 февраля, 2020, 20:16 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин 13 февраля назначил временно исполняющим обязанности главы Калужской области Владислава Шапшу. Ранее Владислав Шапша возглавлял администрацию города Обнинска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По информации пресс-службы администрации Обнинска, Владислав Валерьевич Шапша родился 20 сентября 1972 года в городе Обнинске Калужской области. В 1995 году он окончил Обнинский институт атомной энергетики, получив квалификацию инженера-математика по специальности «Прикладная математика». В 2003 году с отличием закончил обучение в Государственном университете управления по специальности «государственное и муниципальное управление». С 1995 по 1997 годы проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации в городе Североморск. Офицер запаса.
С 2002 по 2004 год — Шапша консультант заместителя губернатора Калужской области. С 2006 года работал управляющим делами, а затем — заместителем главы администрации Обнинска. С 18 сентября 2015 года Владислав Шапша исполнял полномочия главы администрации города Обнинска. Женат, воспитывает сына.
Напомним, 13 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.