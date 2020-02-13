Калуга, 13 февраля, 2020, 20:16 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин 13 февраля назначил временно исполняющим обязанности главы Калужской области Владислава Шапшу. Ранее Владислав Шапша возглавлял администрацию города Обнинска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admobninsk.ru Врио главы Калужской области Владислав Шапша

По информации пресс-службы администрации Обнинска, Владислав Валерьевич Шапша родился 20 сентября 1972 года в городе Обнинске Калужской области. В 1995 году он окончил Обнинский институт атомной энергетики, получив квалификацию инженера-математика по специальности «Прикладная математика». В 2003 году с отличием закончил обучение в Государственном университете управления по специальности «государственное и муниципальное управление». С 1995 по 1997 годы проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации в городе Североморск. Офицер запаса.

С 2002 по 2004 год — Шапша консультант заместителя губернатора Калужской области. С 2006 года работал управляющим делами, а затем — заместителем главы администрации Обнинска. С 18 сентября 2015 года Владислав Шапша исполнял полномочия главы администрации города Обнинска. Женат, воспитывает сына.

Напомним, 13 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.