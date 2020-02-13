Путин принял отставку губернатора Калужской области Артамонова
Москва, 13 февраля, 2020, 19:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владислава Шапшу. Соответствующий указ опубликован сегодня, 13 февраля, на официальном сайте президента России.
Пресс-служба Администрации Калужской области
Анатолий Артамонов
В указе сказано, что Артамонов написал заявление об отставке. Президент отставку Артамонова, который возглавляет Калужскую область аж с 2000 года, принял.
Временно исполняющим обязанности главы Калужской области назначен Владислав Шапша.
Известно, что Шапша является главой администрации города Обнинск.