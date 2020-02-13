Тамбов, 13 февраля, 2020, 18:59 — ИА Регнум. В Тамбовской области в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» организована «Фабрика процессов». Она создана на базе технического университета и представляет собой площадку для отработки навыков бережливого производства, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Открытие «Фабрики процессов»

«Фабрика процессов» начала работать в Тамбове на базе государственного технического университета. Это учебно-производственная площадка, на которой можно получить практический опыт применения инструментов бережливого производства.

В торжественной церемонии открытия приняли участие исполняющий обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Сергей Юхачев, руководитель макрорегиона АНО «Федеральный центр компетенции» Виталий Лапшин, руководители органов власти области, представители тамбовских предприятий, участвующих в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

«Основная задача — повышение производительности, снижение издержек предприятия. Но для нас еще важно создать команду людей, которые будут заниматься преобразованием своих предприятий. Эти преобразования действительно важны. Процесс запущен», — сказал Сергей Юхачев, отметив, что важно вовлечь в него все предприятия и распространить данный опыт на сельское хозяйство.

Обучение в «Фабрике процессов» проходит под руководством тренеров на основе моделирования процессов сборки изделия и позволяет участникам выявить потери и потенциал повышения эффективности действующих процессов, формулировать и решать проблемы. Организаторы отмечают, что практическая отработка инструментов бережливого производства формирует навыки, которые работники предприятий смогут перенести на свое производство и активно их применять.

АНО «Федеральный центр компетенций» выступает оператором национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в части адресной поддержки предприятий. Основной показатель этого нацпроекта — рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% к 2024 году. Это поможет успешнее внедрять передовые технологии, обучить персонал эффективной организации труда и новым профессиям, что повысит их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда.

В 2019 году в Тамбовской области в рамках нацпроекта переобучение прошли более около 1,3 тыс. работников предприятий, что позволило области занять четвёртое место среди субъектов ЦФО и 14 место среди регионов России.