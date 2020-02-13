Ярославль, 13 февраля, 2020, 18:01 — ИА Регнум. На ярославском телевидении впервые пройдет трансляция хоккейного матча в HD-формате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УКРК «Арена-2000». Сегодня на телеканале «Первый Ярославский» и в эфире «Беларусь5» будет показана игра ярославского «Локомотива» и минского «Динамо». Как ранее сообщало ИА REGNUM передвижная телевизионная станция телеканала «Первый Ярославский» не может формировать телекартинку в формате высокой четкости, оборудование для этого закупил УКРК «Арена-2000», где проходят матчи ярославского «Локомотива» в Континентальной хоккейной лиге. О том, что первая трансляция состоится, сегодня рассказал директор «Арены-2000» Сергей Попов.

Новое оборудование в «Арене-2000»

«Оборудование находится в аппаратной «Арены-2000», работать на нем будут сотрудники телеканала «Первый Ярославский». Это не шесть и не восемь камер, а больше. Между телеканалом и нами существуют свои договорные отношения», — пояснил Сергей Попов.

«Первый Ярославский» является официальным производителем ТВ-трансляций КХЛ в Ярославской области. Договор, заключенный с лигой, действует до конца апреля 2020 года. При этом директор «Арены-2000» уточнил, что сам УКРК не планирует заниматься самостоятельным телепроизводством матчей КХЛ в сезоне 2020/2021 годов.