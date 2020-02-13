Ярославль, 13 февраля, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует изъять у застройщика недостроенное здание торгового центра на Октябрьской площади, которое ярославцы называют «Мордором». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Долгострой в Ярославле

По данным городских властей, договор аренды земельного участка в настоящий момент истек, участок возвращен в муниципальную собственность. Мэрия планирует через суд изъять недостроенный объект и, возможно, продать.

«Сейчас происходит процедура оценки для определения цены торгов. В любом случае, любые действия с этим объектом возможны только после решения суда», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Правда, непонятно, кто купит здание, которое невозможно достроить из-за несоответствия нормативам зон охраны памятников истории и культуры. Градозащитники говорят о необходимости частичного сноса.

«Мое мнение: самое разумное решение — реконструировать здание, демонтировать верхние этажи, привести в соответствие с регламентами проектов зон охраны города Ярославля. Оставить только те, которые не превышают регламент высоты 30 метров. И это — много. Я считаю, что необходимо провести ландшафтный анализ и определить оптимальную высоту строения, чтобы оно не портило архитектурный ансамбль Октябрьской площади на границе с буферной зоной ЮНЕСКО», — рассказала градозащитница Ольга Мазанова.

Пока что в арбитражном суде иска об изъятии здания не зарегистрировано. На стройке работает охрана, нанятая застройщиком.