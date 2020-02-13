Ярославский «Мордор» планируют изъять у собственника
Ярославль, 13 февраля, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует изъять у застройщика недостроенное здание торгового центра на Октябрьской площади, которое ярославцы называют «Мордором». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
По данным городских властей, договор аренды земельного участка в настоящий момент истек, участок возвращен в муниципальную собственность. Мэрия планирует через суд изъять недостроенный объект и, возможно, продать.
Правда, непонятно, кто купит здание, которое невозможно достроить из-за несоответствия нормативам зон охраны памятников истории и культуры. Градозащитники говорят о необходимости частичного сноса.
Пока что в арбитражном суде иска об изъятии здания не зарегистрировано. На стройке работает охрана, нанятая застройщиком.