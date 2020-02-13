Перемышль, Калужская область, 13 февраля, 2020, 17:41 — ИА Регнум. В Калужской области следственными органами продолжается проверка по факту обнаружения тела мужчины в Перемышльском районе, сообщили 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Фрагменты вещей опознали родственники погибшего.

На телефон доверия следственного управления обратился калужанин. На фотографии с места происшествия он узнал своего родственника — 34-летнего жителя Калуги. Было произведено опознание тела мужчины. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера.

Напомним, 12 февраля в окрестностях калужской деревни Андреевское под старым мостом обнаружено тело мужчины, который был к тому времени мёртв не более суток.