Обнинск, Калужская область, 13 февраля, 2020, 17:32 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области открылась экспозиция репродукции картин русских художников на тему «Красота материнства». Традиционно художественная выставка открывает международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча». Об этом 13 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете фестиваля.

Фото пресс-службы оргкомитета кинофестиваля «Встреча» В Обнинске открылась экспозиция репродукции картин русских художников на тему «Красота материнства».

В 2019 году у православного кинофестиваля две ведущие темы: одна посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а вторая носит название «Матушка. Мать. Родина-мать». Президент кинофестиваля «Встреча», монахиня Софья (Ищенко) рассказала собравшимся об истории создания выставочного проекта, о его передвижении по городам Калужской области, а также представила картины. Преподаватели детской школы искусств №1 Обнинска исполнили произведения российских и советских композиторов, а заключительным аккордом концерта стал отрывок из оперы Михаила Глинки «Славься».

Выставку «Красота материнства» можно посетить до 26 февраля в Музее истории города Обнинска.