Ульяновск, 13 февраля, 2020, 16:14 — ИА Регнум. В Ульяновске в следственном управлении СКР по региону состоялось торжественное открытие зала истории следствия. Первыми его посетителями стали кадеты и ветераны следственных органов, сообщается на сайте ведомства.

Ulyanovsk.sledcom.ru В зале истории следствия

Руководитель управления Сергей Михайлов отметил, что это первый в Ульяновской области подобный музей. Здесь представлена история следствия со времен Петра I и его «майорских» следственных канцелярий до настоящего времени. Также можно узнать о выдающихся представителях правоохранительных органов, расследовании наиболее сложных и громких дел в Симбирской губернии. Также выставлена современная криминалистическая техника, фотографии и видеозаписи следственных действий, раритетные петлицы и погоны следователей.

Первыми посетителями зала истории следствия стали кадеты и ветераны. В музее приняли присягу молодые следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Ульяновске открылся выставочный павильон советской мототехники. Экспозиция обустроена в доме-музее В. И. Ленина, в её состав вошли наиболее редкие и уникальные примеры советской ретромототехники, мотоциклы стран варшавского договора и техника времён Великой Отечественной войны.

В ноябре 2019 года в Ульяновске открыли музей памяти ликвидаторов атомных аварий и катастроф, приурочив его создание к 33-летию со дня строительства защитного сооружения «Укрытие», изолирующего от излучения после катастрофы в Чернобыле.