Калуга, 13 февраля, 2020, 19:06 — ИА Регнум. В 2019 году к сетям Калугаэнерго присоединены электроустановки более шести тысячи новых потребителей. Энергетиками исполнено 6 тыс. 707 договоров на общую мощность 154,8 МВт. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации и.о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго» Владислава Острика.

Фото пресс-службы «Калугаэнерго» В 2019 году к сетям Калугаэнерго присоединены электроустановки более шести тысячи новых потребителей

Энергетики выполнили технологическое присоединение 5 516 частных домов, 127 предприятий малого бизнеса, 11 объектов агропромышленного комплекса, 42 социально значимых объектов, среди которых котельные, водоканалы, больницы, школы и детские сады, а также 14 храмов.

Наиболее крупные по присоединенной мощности объекты — новые площадки предприятия ООО «Калужский кабельный завод» в в Дзержинском районе; жилой микрорайон в Калуге ООО «ВЕСТА»; комплекс по производству молочной продукции в Куйбышевском районе.