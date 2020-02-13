Ярославль, 13 февраля, 2020, 15:50 — ИА Регнум. АО «Ярославская электросетевая компания» подало заявку на участие в конкурсе Министерства энергетики за звание лучшей социально ориентированной компании 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал генеральный директор компании Игорь Шарошихин.

Пресс-служба АО «ЯрЭСК» Модернизация электросети садоводческого товарищества

На суд профессионального жюри ЯрЭСК представит первый в России проект по созданию комфортной загородной среды для садоводов, который имеет многочисленные благодарные отзывы ярославцев, Союза садоводов России, органов местного самоуправления и общественных организаций Ярославской области.

«АО «ЯрЭСК» — совместное предприятие «Россети Центр» и Правительства Ярославской области. Мы накопили большой опыт решения социально значимых проблем в электроэнергетике региона. Благодаря деятельности компании приводятся в порядок и развивается электросетевое хозяйство малых городов, ранее необслуживаемые или бесхозяйные сети, от которых снабжаются электроэнергией социально значимые объекты и население», — рассказал Игорь Шарошихин.

В общей сложности АО «ЯрЭСК» бесперебойно поставляет электроэнергию почти 150 000 жителей Ярославской области. Обеспечено надежное и качественное электроснабжение 85 000 садоводов. Это создает комфортные условия не только для занятия садоводством и огородничеством, но и для проживания в садоводческих, огороднических товариществах (СНТ).

«Очень многие ярославцы не понаслышке знают о проблемах электроснабжения садоводческих товариществ. Решая эту задачу, АО «ЯрЭСК» консолидировало проблемные электросети 145 садоводческих товариществ, реконструировало 292 километра линий электропередачи с применением энергоэффективных технологий, установило 42 мощные трансформаторные подстанции. В 34 СНТ внедрена умная система учета электроэнергии (АСКУЭ БП, установлены 4824 индивидуальных прибора учета), которая позволила всем садоводам единовременно перейти на прямые договоры с сбытовой организацией, помогает бороться с некорректными расчетами за электроэнергию, хищением энергетического ресурса, снижать потери электроэнергии с 30−40% до 6−7%», — пояснил Игорь Шарошихин.

Конечно, «ЯрЭСК» занимается не только проблемами электроснабжения садоводческих товариществ. Надежное и качественное электроснабжение обеспечено для порядка 70 000 жителей, проживающих в малых городах Ярославской области: Переславле-Залесском, Мышкине, Любиме, пос. Некрасовском. Построено 78 новых подстанций, реконструировано 244 км линий электропередачи. Модернизировано уличное освещение. Это позволило администрациям муниципальных образований иметь дополнительную экономию ежегодно в пределах 10 млн. рублей. В электросетях перечисленных городов обеспечено снижение потерь электроэнергии почти в 2 раза.

Консолидированы и реконструированы 45 проблемных центров питания в 17 муниципальных районах Ярославской области, что обеспечивает надежное электроснабжение 28 котельных, 9 комплексов водоочистных и водозаборных сооружений, 20 социальных круглосуточных учреждений на территории области. Организовано бесперебойное электроснабжение отдаленных поселков Брейтовского муниципального района; рыбинского туристического комплекса «Ярославское взморье»; одиннадцати детских оздоровительных лагерей и детских санаториев.

Благодаря деятельности «ЯрЭСК» сегодня малые города имеют все возможности для развития: активного расширения инфраструктуры, строительства новых объектов сферы услуг, туризма, жилья.