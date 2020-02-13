Ярославль, 13 февраля, 2020, 15:24 — ИА Регнум. Часть сотрудников транспортной компании «ПАТП-3» в Ярославле написали заявления об увольнении, также предприятие сократило свое структурное подразделение в райцентре Большое село Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал YarNews. Причиной ухода сотрудников называется неучастие компании в конкурсах, организованных департаментом транспорта Ярославской области. Их провели в рамках новой схемы пассажирских перевозок, введенной региональными властями с 2020 года.

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«Сегодня уволили очередную группу бывших работников, включая моего отца из ПАТП 3. Спасибо Московским перевозчикам. Большое количество мужиков предпенсионного возраста пополнили ряды безработных. Этих людей не сократили, как положено по КЗОТу, не выплатив им положенных денег, а просто вынудили уволиться по «собственному желанию. Куда идти нескольким десяткам мужиков, а то и сотне, которым до пенсии 5, а то и меньше лет, ведь никуда не берут», — приводит издание слова родственников уволенных.

В самом «ПАТП-3» факт ухода сотрудников и сокращение 40 человек своего структурного подразделения в Большом селе подтверждают. Транспортное предприятие не смогло принять участие в конкурсе на внутриобластные перевозки, так как не соответствует требованиям, предъявляемым перевозчику. Как ранее сообщало ИА REGNUM «ЯПАТП-3» подавало жалобу в ФАС на условия одного из аукционов. Согласно порталу госзакупок, победителем аукциона на межрайонные перевозки в Ярославской области на 100 миллионов рублей стало ООО «Автомиг». По данным портала rusprofile, данная компания зарегистрирована в подмосковном Подольске, ее учредитель Зелимхан Бураев также является директором ООО «Вест-Лайн». Данная компания с 1 января 2020 года вышла на обслуживание маршрута «Ярославль — Рыбинск», это сразу же привело к многочисленным жалобам со стороны пассажиров на качество и организацию перевозок.