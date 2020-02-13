Чебоксары, 13 февраля, 2020, 15:07 — ИА Регнум. Февральские подтопления в Ярославле, которые произошли из-за зимнего паводка и повышенного сброса воды на Рыбинской ГЭС, вызвали не только федеральный резонанс. В сетях и на форумах высказываются опасения, что при увеличении пропуска воды на следующей по течению Нижегородской станции может подтопить расположенные ниже Чебоксары. Чебоксарские гидроэнергетики, в свою очередь, опровергают данные опасения, аргументируя это цифрами: на 13 февраля расход воды через гидроузел составлял 3,3 тыс. кубометров в секунду, в то время как станция может пропускать до 23 тыс. кубометров в секунду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Кораблёв ИА REGNUM Волжская набережная в Ярославле после наводнения

На Чебоксарской ГЭС напоминают, что режим работы водохранилищ, в том числе расходы через гидроузлы, регулирует Федеральное агентство водных ресурсов (ФАВР) Минприроды России.

«В настоящее время по указанию ФАВР Чебоксарская ГЭС работает в режиме поддержания уровня воды в Чебоксарском водохранилище в пределах разрешённых отметок 62,5 — 63,3 м. На 8 утра 13 февраля уровень верхнего бьефа составлял 63,2 м, нижнего — 53,11 м, приток к створу гидроузла — 3170 кубометров в секунду (для сравнения: среднемноголетний суммарный приток в феврале — 2700 кубометров в секунду), расход воды через гидроузел — 3300 кубометров в секунду.

При нынешней подпорной отметке Чебоксарского водохранилища (63 метра) расход воды, который можно пропустить через турбины Чебоксарской ГЭС, составляет около 8500 кубометров в секунду, а общая пропускная способность Чебоксарского гидроузла (при открытых донных водосбросах и водосливной плотине) — 23 400 кубометров в секунду.

Таким образом, в сложившихся гидрологических условиях территориям в зоне влияния Чебоксарского водохранилища подтопление не угрожает», — подчёркивают на Чебоксарской ГЭС, напоминая, что информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики на официальном сайте компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в Ярославской области произошли подтопления, вызванные высоким уровнем воды в Волге и ее притоках. В управлении МЧС по Ярославской области в качестве вероятной причины зимнего паводка назвали установление режимов работы Рыбинской и Нижегородской ГЭС: в конце января был зафиксирован значительный объем сбросов с Рыбинской ГЭС при сохранении прежнего уровня на Нижегородcкой ГЭС. Данные сбросы находятся в зоне контроля ФАВР.

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