Энергетики объяснили, может ли после Ярославля подтопить Чебоксары
Чебоксары, 13 февраля, 2020, 15:07 — ИА Регнум. Февральские подтопления в Ярославле, которые произошли из-за зимнего паводка и повышенного сброса воды на Рыбинской ГЭС, вызвали не только федеральный резонанс. В сетях и на форумах высказываются опасения, что при увеличении пропуска воды на следующей по течению Нижегородской станции может подтопить расположенные ниже Чебоксары. Чебоксарские гидроэнергетики, в свою очередь, опровергают данные опасения, аргументируя это цифрами: на 13 февраля расход воды через гидроузел составлял 3,3 тыс. кубометров в секунду, в то время как станция может пропускать до 23 тыс. кубометров в секунду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На Чебоксарской ГЭС напоминают, что режим работы водохранилищ, в том числе расходы через гидроузлы, регулирует Федеральное агентство водных ресурсов (ФАВР) Минприроды России.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в Ярославской области произошли подтопления, вызванные высоким уровнем воды в Волге и ее притоках. В управлении МЧС по Ярославской области в качестве вероятной причины зимнего паводка назвали установление режимов работы Рыбинской и Нижегородской ГЭС: в конце января был зафиксирован значительный объем сбросов с Рыбинской ГЭС при сохранении прежнего уровня на Нижегородcкой ГЭС. Данные сбросы находятся в зоне контроля ФАВР.
Читайте также: Хроника бюрократии затопленного Ярославля
А также: Ярославские власти и МЧС назвали причины зимнего паводка