Вашингтон, 14 февраля, 2020, 06:11 — ИА Регнум. Не важно, что импичментом Дональда Трампа не свалить, важно, что зрители аплодируют. Кто в этой ситуации «зрители» и почему члены Демпартии США выбрали именно такую линию поведения, рассказывает автор ИА REGNUMИван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Американский президент властью не злоупотреблял и правосудию не препятствовал, такого мнения придерживаются члены Сената США по результатам состоявшегося голосования. Таким образом, предъявленные Трампу обвинения в ходе процедуры импичмента не прошли. Импичмент не состоялся, что было предсказуемо уже в момент его инициации (даже самим инициаторам).

Тем не менее демократы на этот шаг пошли и даже надеются получить определенную выгоду. Только ожидаемый эффект должен наступить несколько позже, когда ненависть не только к самому Трампу, но и к изворотливым республиканцам соберет под демократические знамена рассерженного избирателя. Тогда-то, по мысли далеко смотрящих демократов, Республиканская партия потерпит поражение, с Трампом или без оного.

Но законы политического шоу, как известно, заставляют его участников совершать непредсказуемые кульбиты. Может быть, и у республиканцев остаются еще несколько тузов, а то и джокер?

Читайте подробности в статье Ивана Кузнецова «США в ожидании нового шоу: импичмент окончен, Трамп идёт на выборы».