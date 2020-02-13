Ферзиково, Калужская область, 13 февраля, 2020, 17:11 — ИА Регнум. В Калужской области работникам крупного сельскохозяйственного предприятия ООО «Калужская Нива» выплачена заработная плата — более пяти миллионов рублей. Об этом 13 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Проверка прокуратуры Ферзиковского района обнаружила факты невыплаты заработной платы в сумме более пяти миллионов рублей 500 сотрудникам сельхозорганизации в установленный срок. В адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений, которое удовлетворено.

В результате принятых мер директор по производству ООО «Калужская Нива» привлечён к дисциплинарной ответственности. Также возбуждено дело об административном правонарушении, и директор по производству сельского предприятия оштрафован.