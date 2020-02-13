Ярославль, 13 февраля, 2020, 14:29 — ИА Регнум. Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура требует у районных властей заключить договоры с Гидрометцентром для получения гидрологических прогнозов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой прокуратуре.

Волга

Прокуратура проводила проверку по факту зимнего паводка. В ходе проверки были найдены нарушения.

«Проверка показала, что вопреки положениям законодательства органами местного самоуправления не организовано поступление оперативно-прогностической гидрологической информации, соответствующие соглашения и договоры с подведомственными Росгидромету организациями не заключены, программы не утверждены», — сообщили в природоохранной прокуратуре.

Прокуратура внесла представления в адрес глав 16 муниципальных районов и 3 городских округов — то есть всех глав районов и городов Ярославской области. Прокуратура считает, что отсутствие прогнозов «отражается на своевременности и эффективности принятия управленческих решений в рамках полномочий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». Впрочем, сами власти считают такие договоры бессмысленными.

«Прогноз погоды получает централизованно МЧС, вся информация выкладывается на сайте ведомства. В случае опасности МЧС предупреждает жителей и власти. Какой смысл каждому району заключать отдельный договор? Услуги Гидрометцентра стоят очень дорого, в местных бюджетах сейчас денег на это нет. Более того, данные Гидрометцентра по уровню воды часто не совпадают с фактическими, которые есть у пользователей водных объектов», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в одном из органов местного самоуправления Ярославской области.