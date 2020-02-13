Калуга, 13 февраля, 2020, 15:43 — ИА Регнум. В Калужской области в 2019 году задолженность по налогам сократилась на 586 млн рублей (на 6,7%) и составила 8,1 млрд рублей, в бюджетную систему поступило около семи миллиардов рублей. Дополнительно бюджет пополнился на 1 млрд 98,3 млн рублей, что на 32,6 млн рублей (3,1%) больше, чем в 2018 году. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам итоговой коллегии управления Федеральной налоговой службы России по Калужской области.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области На заседании коллегии управления Федеральной налоговой службы России по Калужской области

На особом контроле ведомства — налог на доходы физических лиц, который занимает 38% в общем объеме поступлений. Сумма по данному налогу в 2019 году составила 23,7 млрд рублей, что больше на 1,6 млрд рублей (7,5%), чем в 2018 году. При этом темп роста поступлений налога превышает темп роста среднемесячной заработной платы в регионе на 1,4%. Опережение достигнуто путем легализации налоговой базы. В 2019 году проведено 494 заседания комиссий по легализации налоговой базы и страховых взносов, на которых заслушано 1242 налогоплательщика. В итоге в бюджет поступило от налога на доходы физических лиц 77,1 млн рублей, страховых взносов — 322,5 млн рублей.

За год увеличился не только объем налоговых платежей, но и количество налоговых деклараций. В 2019 году их было подано 87,3 тысячи, на 11 тысяч (14,4%) больше, чем в 2018 году. Общая сумма налога, подлежащая уплате, составила 267,5 млн рублей. Положительная динамика отмечена по налогам на имущество физических лиц и транспортному налогу. В результате контрольных мероприятий в отношении земельных участков, используемых не по целевому назначению, дополнительно начислено земельного налога в сумме 10,7 млн рублей.

В 2019 году, в консолидированный бюджет Российской Федерации Калужская область направила 99,8 млрд рублей (больше на 6,6%), в федеральный бюджет — 50,9 млрд рублей (больше на 6,2%) в региональный консолидированный бюджет — 48,9 млрд рублей (больше на 6,9%). Также за год возросла сумма поступлений страховых взносов на обязательное социальное страхование — 44,5 млрд рублей (на 9,6%).