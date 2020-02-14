Иван Шилов ИА REGNUM Это наша победа

Москва, 14 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 14 февраля: в 1943 году Красная армия освободила Ростов-на-Дону, Ворошиловград и Краснодон.

В 1942 году фашисты разгромили усадьбу Ивана Тургенева в селе Спасское Лутовиново Орловской области. Фашистские вандалы, изобретая способы уязвить чувства русских людей, разбили бюст писателя, ломали старинную мебель, жгли её в печках вместо дров, загаживали сад.