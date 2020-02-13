Санкт-Петербург, 13 февраля, 2020, 13:10 — ИА Регнум. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу вместе с полицейскими пришли к дому петербурженки Аллы Ильиной, которая в конце прошлой недели сбежала из инфекционной больницы имени Боткина. При этом решения суда по иску главного санитарного врача Петербурга о принудительной госпитализации Ильиной до сих пор нет. Об этом ИА REGNUM рассказал адвокат женщины Виталий Черкасов. Сейчас он едет к своей клиентке.

Instagram Алла Ильина во время поездки в КНР (цитата из «Инстаграм")

Напомним, утром в Куйбышевский районный суд Петербурга поступило заявление от главного санитарного врача города Наталии Башкетовой, которая просила принять решение о помещении Аллы Ильиной в клинику имени Боткина после того, как она оттуда сбежала. По информации врача, девушка поступила в клинику с подозрением на коронавирус и признаками ОРВИ, но сбежала через сутки, несмотря на то, что все анализы по ее заболеванию пока не готовы. Суд вернул иск ввиду того, что он должен был быть подан в суд по месту проживания ответчика.

Несмотря на это, по словам адвоката Ильиной, сотрудники управления Роспотребнадзора и районного отдела полиции с самого утра 13 февраля начали звонить в дверь петербурженки с требованием покинуть квартиру и отправиться вместе с ними в больницу.

«Алла связалась со мной по телефону, я сейчас еду к ней. Утром к ней прибыли сотрудники полиции и Роспотребнадзора, Алла наотрез отказалась говорить с ними без адвоката, сейчас они находятся во дворе и ожидают моего приезда», — сказал адвокат корреспонденту ИА REGNUM.