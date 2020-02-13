Чита, 13 февраля, 2020, 12:48 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Забайкальскому краю подтвердило ранее появившуюся в местных СМИ информацию о задержании замминистра правительства Забайкальского края за взятку, полученную ещё в 2016 году.

Цитата из видео СКР Задержание замминистра правительства Забайкальского края Сергея Кузнецова за взятку

Как следует из официального сообщения ведомства, в то времяОлег Кузнецов работал в должности руководителя администрации городского округа «Город Чита», а взятку он получил в виде безвозмездного благоустройства придомовой территории у собственного дома. Работы на сумму порядка двух миллионов рублей осуществил неназванный предприниматель за оказание чиновником общего покровительства, — поясняют следователи.

На сайте СКР уже опубликовано видео задержания Кузнецова на рабочем месте.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Любопытно, что при обследовании стола в одном из ящиков камера показала бутерброды с сыром и колбасой.

Цитата из видео СКР Бутерброды с сыром, обнаруженные в ящике стола задержанного за взятку замминистра правительства Забайкальского края Сергея Кузнецова

Как уже сообщало ИА REGNUM, своей должности в мэрии Читы Олег Кузнецов лишился в мае 2019 года на фоне критики за неубранный мусор в Чите. На его место назначен ветеран боевых действий — первый заместитель руководителя администрации Александр Сапожников.

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