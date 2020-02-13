Чебоксары, 13 февраля, 2020, 12:42 — ИА Регнум. 11-классник из Чебоксар получил портрет президента России Владимира Путина с его автографом. Тем самым исполнилась его желание, о чём он попросил главу государства в своём письме. Вручение состоялось в аппарате главного федерального инспектора по Чувашии, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Cap.ru Главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров и школьник Вадим Анисимов

Письмо президенту Владимиру Путину чебоксарский школьник Вадим Анисимов написал в январе 2020 года, отметив, «очень сильно» уважает его и ценит его «вклад в нашу страну», добавив, что хотел бы получить портрет главы государства с его автографом. На что президент дал соответствующее поручение, и школьник вместе со своей мамой были приглашены в аппарат главного федерального инспектора по Чувашии на вручение портрета с президентским автографом.

Юный чебоксарец планирует получить высшее образование по направлению «Государственное и муниципальное управление». А полученный портрет обещают повесить «на видное место».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году в ходе визита в Чувашию Владимиру Путину подарили вязаные варежки. Дарителем оказался студент сельхозакадемии, который сообщил, что их связала его бабушка и попросила передать президенту.

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