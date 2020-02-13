В Ярославле недострой в охранной зоне уродует город больше десяти лет
Ярославль, 13 февраля, 2020, 12:49 — ИА Регнум. В Ярославле завершился срок действия разрешения на строительство торгового центра на Октябрьской площади. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте строительства Ярославской области.
Долгострой стал своего рода печальным символом города, ярославцы прозвали его «Мордором». Стройка заморожена уже долгое время.
В мэрии Ярославля считают, что продление разрешения на строительство сейчас невозможно.
Интересно, что мэрия города уже отказывала в продлении разрешения на строительство торгового центра. Это было в 2011 году. Первоначально земельный участок был предоставлен городскими властями в аренду в 2006 году, в 2007 выдано разрешение на строительство до 2010 года. Но к этому времени построить объект не смогли.
Более того, в 2008 году вступил в силу проект зон охраны Ярославля. Согласно документу, высота здания в этом месте не может быть более 30 метров. Незадолго до этого департамент культуры Ярославской области согласовал высоту торгового центра в 55−60 метров.
Однако проект торгового центра превзошел и эту отметку. Он составил 67,04 метра. На этом основании мэрия Ярославля и отказала застройщику в продлении разрешения. Застройщик обжаловал это решение в арбитражном суде Ярославской области и проиграл.
Интересный момент: суд отдельно указал, что проект норм охраны 2008 года не может быть применен к проекту торгового центра, так как тот был разработан до вступления в силу новых правил.
Решение суда не было обжаловано, но каким-то неизвестным образом мэрия Ярославля в 2011 году все же продлила разрешение на строительство. Вероятно, был продлен и договор аренды земельного участка.
В картотеке арбитражных дел отсутствует информация о каких-либо исках мэрии к застройщику ООО «ТБС», который не исполнил своих обязательств по строительству здания. Между тем в интересах города власти могли бы предпринять действия по решению проблемы долгостроя. Например, расторгнуть договор аренды, изъять земельный участок и обязать застройщика снести уродующий город недострой.