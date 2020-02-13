Ярославль, 13 февраля, 2020, 12:49 — ИА Регнум. В Ярославле завершился срок действия разрешения на строительство торгового центра на Октябрьской площади. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте строительства Ярославской области.

Ярославский «Мордор»

Долгострой стал своего рода печальным символом города, ярославцы прозвали его «Мордором». Стройка заморожена уже долгое время.

«Разрешение на строительство объекта в районе Октябрьской площади было выдано мэрией города Ярославля. Между тем в июле 2019 года срок разрешения на строительство истёк. До настоящего времени в областной департамент строительства заявление на выдачу (продление) разрешения на строительство от застройщика ООО «ТБС» не поступало», — сообщили в департаменте строительства Ярославской области.

В мэрии Ярославля считают, что продление разрешения на строительство сейчас невозможно.

«Продлить разрешение возможно будет только по решению суда или в случае изменения регламента проекта зон охраны города, которым в 2008 установлено ограничение высоты зданий до 30 метров. Высота же недостроенного объекта порядка 60 метров», — сообщили в департаменте градостроительства мэрии Ярославля.

Интересно, что мэрия города уже отказывала в продлении разрешения на строительство торгового центра. Это было в 2011 году. Первоначально земельный участок был предоставлен городскими властями в аренду в 2006 году, в 2007 выдано разрешение на строительство до 2010 года. Но к этому времени построить объект не смогли.

Более того, в 2008 году вступил в силу проект зон охраны Ярославля. Согласно документу, высота здания в этом месте не может быть более 30 метров. Незадолго до этого департамент культуры Ярославской области согласовал высоту торгового центра в 55−60 метров.

Однако проект торгового центра превзошел и эту отметку. Он составил 67,04 метра. На этом основании мэрия Ярославля и отказала застройщику в продлении разрешения. Застройщик обжаловал это решение в арбитражном суде Ярославской области и проиграл.

«Представленная заявителем для выдачи разрешения на строительство проектная документация свидетельствует о превышении данного параметра строительства — высота 60,1 м + планировочная отметка благоустройства 0,15 м +шпиль 6,79 м, всего 67,04 м. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства заявителем не получено. Таким образом, отказ департамента архитектуры в выдаче разрешения на строительство на основании заявления общества от 26.04.2011 является законным и соответствующим представленным заявителем документам», — говорится в решении арбитражного суда Ярославской области от 2011 года.

Интересный момент: суд отдельно указал, что проект норм охраны 2008 года не может быть применен к проекту торгового центра, так как тот был разработан до вступления в силу новых правил.

Решение суда не было обжаловано, но каким-то неизвестным образом мэрия Ярославля в 2011 году все же продлила разрешение на строительство. Вероятно, был продлен и договор аренды земельного участка.

В картотеке арбитражных дел отсутствует информация о каких-либо исках мэрии к застройщику ООО «ТБС», который не исполнил своих обязательств по строительству здания. Между тем в интересах города власти могли бы предпринять действия по решению проблемы долгостроя. Например, расторгнуть договор аренды, изъять земельный участок и обязать застройщика снести уродующий город недострой.