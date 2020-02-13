Санкт-Петербург, 13 февраля, 2020, 12:12 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов официально дал старт транспортной реформе, которая должна будет начаться 15 июля 2020 года и затронуть весь общественный транспорт Северной столицы. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на вице-губернатора города Максима Соколова.

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбус

По словам чиновника, курирующего транспортную сферу, власти города планируют сократить число маршрутов наземного общественного транспорта с 739 до 561. При этом, считают чиновники, реформа повысит качество транспортного обслуживания жителей, в том числе за счет обновления парка автобусов, отказа от маршрутных такси, полного перехода на регулируемый тариф и полного отказа от дублей маршрутов коммерческими перевозчиками.

На всех без исключения маршрутах петербуржцы смогут воспользоваться льготами, которые на коммерческих маршрутах ранее не предоставлялись.

«С середины июля будет разыграно 18 лотов на обслуживание 131 коммерческого маршрута сроком на пять лет, в рамках новых контрактов перевозчики закупят 900 новых автобусов. До июля 2021 года будут разыграны оставшиеся 24 лота на обслуживание 233 маршрутов. Общая стоимость лотов составит около 11,2 млрд рублей», — сказал Соколов.

Отметим, что оставшиеся 197 маршрутов останутся под управлением городских перевозчиков «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс».

Как сообщало ИА REGNUM, транспортная реформа вызвала массу споров в Петербурге. Горожане опасаются, что за отменой маршруток не последует создания удобных им автобусных линий, что приведет к потере времени и денег.

Напомним, власти Петербурга с 1 января 2020 года существенно подняли стоимость проезда в общественном транспорте. Примерно на 25% — до 50 рублей в автобусах, троллейбусах и трамваях, до 55 рублей в метро. Длительные проездные и поездки по «Подорожнику» также подорожали, но не столь существенно. Маршруткам разрешили поднять стоимость проезда до 50 рублей.