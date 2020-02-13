Киров, Калужская область, 13 февраля, 2020, 13:17 — ИА Регнум. В Калужской области возобновлено производство по уголовному делу об изнасиловании, случившемся в конце 2011 года. Начата проверка на причастность к совершению преступления мужчины, отбывающего наказание за аналогичное преступление. Об этом сообщили 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Уголовное дело по факту изнасилования было возбуждено в декабре 2011 года. По данным следствия, в калужском городе Кирове злоумышленник сзади напал на женщину и, угрожая убийством, оттащил в сарай, где изнасиловал. Тогда установить личность мужчины, совершившего преступление, следствию не удалось, и весной 2012 года производство по делу было приостановлено. В настоящее время отделом криминалистки следственного управления была проведена работа по постановке на геномный учет объектов, изъятых с мест преступления по нераскрытым уголовным делам. Следы биологического происхождения с места преступления в Кирове были подвергнуты экспертному исследованию. Проведенной экспертизой выделен генотип преступника. Одновременно органами службы исполнения наказания проводились мероприятия по постановке на учет лиц, отбывающих наказание. Эксперты нашли совпадение биологических следов, изъятых с места преступления, с генотипом лица, отбывающего наказание за аналогичное деяние, совершенное им позднее.

В связи с новыми обстоятельствами следователем СК России предъявлено обвинение 49-летнему жителю Кировского района в совершении преступлений, предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством). По делу назначена психиатрическая экспертиза. Проводятся мероприятия, направленные на окончание расследования старого уголовного дела.