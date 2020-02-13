Санкт-Петербург, 13 февраля, 2020, 11:52 — ИА Регнум. Количество случаев травмирования граждан на Октябрьской железной дороге в январе 2020 года существенно увеличилось по сравнении с тем же месяцем 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

Дарья Драй ИА REGNUM Железнодорожные пути

Чаще всего травмы получали люди, которые нарушали правила безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта. Таких пострадавших в январе оказалось 21 человек, среди которых — один ребенок, при этом из них 16 случаев были летальными.

«Рост числа случаев непроизводственного травматизма по отношению к январю 2019 года составил 23,5%, тогда в зоне движения поездов пострадало 17 человек», — отмечают в ОЖД.

Кроме того, в пресс-службе ОЖД уточнили, что наибольшее число случаев травм происходило на территории Санкт-Петербурга, Московской и Тверской областей.