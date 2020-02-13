Посол Индонезии в РФ о турпотоке из России: «Не только остров Бали»
Москва, 13 февраля, 2020, 11:45 — ИА Регнум. В интервью ИА REGNUM посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди отметил увеличение российского турпотока в Индонезию.
«90% российских туристов едут на остров Бали, но в рамках фестиваля Индонезии мы активно развиваем другие туристические направления. Индонезия — это не только остров Бали. И сейчас постепенно начинают набирать популярность такие направления, как Вакатоби, остров Раджа-Ампат, провинция Северный Сулавеси, город Баньюванги», — рассказал посол Индонезии в России.
По словам Вахида Суприяди, в 2016 году Индонезию посетили чуть более 80 тысяч российских туристов. После двух лет проведения фестиваля, в 2018 году, Индонезию посетили уже более 125 тысяч туристов из России. И в 2019 году турпоток из России увеличился до 160 тысяч человек.
Помимо роста числа российских туристов в Индонезии, увеличился также индонезийский турпоток в Россию.
Напомним, в 2019 году Россия заняла пятое место по числу иностранных туристов в Индонезии после Великобритании, Франции, Германии и Нидерландов.
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