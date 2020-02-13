Санкт-Петербург, 13 февраля, 2020, 11:25 — ИА Регнум. Реставрация Михайловского замка (входит в состав Государственного Русского музея) завершится в год празднования 125-летия Русского музея, который будут отмечать в 2020 году. Об этом директор Государственного Русского музея Владимир Гусев рассказал о событиях, запланированных на юбилейный для музея 2020 год.

Дарья Драй ИА REGNUM 8 Михайловский замок

В настоящий момент помещения замка готовы на 80%, уже отреставрированы Тронный зал, Воскресенский зал, галерея арабесок, апартаменты камер-фрейлины, обер-гофмейстера и шталмейстера — Нарышкина и Кутайсова. По словам директора музея, увидеть обновленные интерьеры зрители смогут в ноябре, во время Культурного форума.

«Парадные залы, которые последний период занимала библиотека Военно-морского флота, наконец, освобождены, и мы за это благодарны командованию флота», — резюмировал Гусев.

Помимо этого, для зрителей будут открыты не только сами залы, но и новый раздел постоянной экспозиции, посвященной династии Романовых. В нее войдут четыре полотна, которые заказал для замка Павел I. Два большого размера — «Призвание Михаила Федоровича на царствование» и «Взятие Казани» художника Григория Угрюмова. Полотна хранились в заказниках Русского музея, но представлялись зрителю не более двух раз. Еще две работы музею будут переданы из Третьяковской галереи, речь идет о «Крещение князя Владимира» и «Куликовская битва» Джона Аткинсона. В Петербурге реставраторы проведут большую работу по их сохранению, после чего они будут выставлены в парадных залах.

К слову, на этом праздничные мероприятия не закончатся. В 2020 году состоятся две юбилейные выставки, первая — «Александр III. Император и коллекционер» — открылась в среду, 12 февраля в Михайловском замке. На ней зрителям представлено около 300 произведений — живопись, графику, скульптуру и фарфор, которые собирал император, а также его собственные произведения.

Вторая — «Художники и коллекционеры — Русскому музею», которая охватит все дворцы Русского музея. В рамках нее будет продемонстрирована история собрания музея в 1898—2000 годах через экспонаты, переданные ГРМ различными дарителями.

Однако, по словам директора музея, пышных юбилейных торжеств не планируется, это связано с финансовой ситуацией. Однако 25 апреля, когда был издан указ императора Николая II «Об учреждении особого установления под названием «Русский музей императора Александра III», вход в музей и на выставку даров сделают бесплатным.