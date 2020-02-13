Калуга, 13 февраля, 2020, 12:55 — ИА Регнум. В Калужской области в 2019 году было выдано 22,7 млрд рублей по ипотечным жилищным кредитам. Их общее число составило 10 тыс 420. Средняя процентная ставка по ипотеке в регионе составила 9%. Об этом 13 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM управляющий Отделением по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Карлаш.

Фото пресс-службы Отделения по Калужской области ГУ Банка России по ЦФО Здание Банка России в Калуге

Средний размер одного ипотечного жилищного кредита в регионе в 2019 году превысил 2,3 млн рублей, в 2018 году он был 2,1 млн рублей. Средний срок кредитования составил 18,2 года. Это больше, чем в целом по стране. Доля просроченных платежей в общей сумме задолженности на начало января 2020 года составила 1,1%. Многие заемщики досрочно погашают ипотеку. За январь-сентябрь 2019 года объем досрочно погашенных ипотечных жилищных кредитов составил 4,7 млрд рублей.

Дополнительной страховкой для тех заемщиков, которые попали в сложную жизненную ситуацию, стало введение полугодовой отсрочки платежей по кредиту — так называемые «Ипотечные каникулы». Эта мера была введена в июле 2019 года.

«Ипотечные каникулы — одна из форм реструктуризации, которая регламентирована и обязательная для банка и здесь важным моментом является то, что использование льготного периода не влияет на кредитную историю», — подчеркнула Ирина Карлаш.