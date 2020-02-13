Ярославль, 13 февраля, 2020, 11:16 — ИА Регнум. Февральский паводок в Ярославле стал самым сильным за последние 60 лет. Об этом говорится в справке, выданной жителю города в Ярославском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Паводок в Ярославле

Ярославцы пострадавшие от паводка, обращаются в центр за справками о неблагоприятном явлении для обращений за страховыми выплатами.

«07 февраля 2020 года превышен исторический максимум уровня вода по данным гидрологического поста Горьковское водохранилище (р. Волга) г. Ярославль за весь период наблюдений с 1957 по 2020 год», — говорится в справке за подписью начальника Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ларисы Задворновой.

По данным гидрометцентра, уровень воды 7 февраля составил 87,9 метра по Балтийской системе. Это вышек так называемого форсированного подпорного уровня Горьковского водохранилища — максимальной возможной отметка его наполнения, которая равняется 85,5 метрам. В справках гидрометцентра указана и причина зимнего паводка:

«Продолжительная оттепель в бассейне Верхней Волги привела к формированию тало-дождевого паводка, что, в свою очередь, привело к росту уровней воды и увеличению притока воды к водохранилищам. Для пропуска дополнительных объемов воды были увеличены пропуски воды через Иваньковский, Угличский, Рыбинский гидроузлы. Продоложающийся повышенный сброс воды через Рыбинский гидроузел в совокупности со сложной ледовой обстановкой (торосистый лед и шуга подо льдом привели к стеснению живого сечения русла реки на участке Ярославль — Кострома) привели к повышению уровней воды и сохранению высоких отметок у городов Ярославль, Тутаев, Рыбинск», — говорится в справке за подписью начальника Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ларисы Задворновой.

В настоящее время вода спала, но ледовые заторы на Волге сохраняются. Такой вывод можно сделать по разнице уровня воды в Ярославле и выше Нижегородского гидроузла. Эта разница, по данным сайта Русгидро, составляет около 3 метров.