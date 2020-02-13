Абакан, 13 февраля, 2020, 10:39 — ИА Регнум. Заместителем министра строительства и ЖКХ Хакасии назначена Мария Карпенко. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

R-19.ru Мария Карпенко

Назначение Карпенко на эту должность 13 февраля согласовал глава Хакасии Валентин Коновалов.

Мария Карпенко возглавила департамент жилищного надзора республиканского минстроя.

Напомним, 10 февраля стало известно, что пост заместителя министра — руководителя департамента жилищного надзора покидает Лев Урман.

Мария Карпенко родилась в 1983 году в посёлке Усть-Абакан. Окончила Хакасский государственный университет им. Катанова по специальности «юриспруденция». Работала юрисконсультом, помощником председателя госкомитета по промышленности и экологии Хакасии, главой юридического отдела министерства регионального развития республики, занималась частной юридической практикой.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года министром транспорта и дорожного хозяйства Хакасии был назначен Дмитрий Василиади.

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