Москва, 13 февраля, 2020, 10:24 — ИА Регнум. Посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди заявил, что индонезийские продукты питания постепенно проникают на российский рынок, в интервью ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди

Мохамад Вахид Суприяди подчеркнул, что товары из Индонезии действительно пользуются популярностью на российском рынке. Во время фестиваля Индонезии в Москве почти вся индонезийская продукция, выставленная в павильонах, успешно продавалась.

«Я также неоднократно видел индонезийские продукты не только в каких-то аутентичных небольших магазинах, но и в крупных супермаркетах. Вот к примеру, кофе Torabika я встречал по всей России. Достаточно популярны на российском рынке различное индонезийское печенье, конфеты, лапша быстрого приготовлении марки Indomie. Недавно Индонезия стала поставлять манго на российский рынок», — рассказал посол в интервью информагентству.

По его словам, поставка тропических фруктов — это самый потенциальный и многообещающий сектор.

«Мы нацелены на подписание соглашения о свободной торговле в будущем, что, разумеется, будет способствовать увеличению товарооборота», — добавил Вахид Суприяди.

Ранее посол Республики Индонезии в Российской Федерации Мохамад Вахид Суприяди дал специальное интервью информационному агентству ИА REGNUM.

Читайте также полное интервью: Новая правда об отношении Индонезии к России