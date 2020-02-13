Москва, 13 февраля, 2020, 09:39 — ИА Регнум. В интервью ИА REGNUM посол Индонезии в России Вахид Суприяди заявил, что его государство хорошо знакомо с российской военной техникой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посол Индонезии в России Вахид Суприяди

По его словам, ещё в 80-х годах у Индонезии было достаточно большое количество техники, произведенной в СССР, что делало страну одной из сильнейших в регионе.

«Индонезия намерена приобрести российские танки, вертолеты, как гражданские, так и военные», — отметил посол Индонезии.

Вахид Суприяди также заявил, что российское предприятие «Калашников» договорилось о совместном производстве с индонезийским предприятием PT Pindad. «Калашников» также совместно с другими частными компаниями Индонезии может заняться производством патрульных кораблей.

Ранее посол Республики Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди дал специальное интервью информационному агентству ИА REGNUM, в котором рассказал о развитии отношений с Россией.

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