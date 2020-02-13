«Политические векторы Индонезии и России схожи» — посол Индонезии в РФ
Москва, 13 февраля, 2020, 08:40 — ИА Регнум. В интервью ИА REGNUM посол Индонезии в Российской Федерации Мохамад Вахид Суприяди рассказал, чем схожи и чем отличаются политические курсы России и Индонезии.
«Я считаю, что, в общем и целом, наши политические векторы схожи, но Индонезия является азиатской страной, а Россия частично европейской, частично азиатской», — отметил посол Индонезии в России.
По словам Вахида Суприяди, Индонезия и Россия имеют общий подход к внутренней политике государства. Стороны следят за тем, чтобы не ухудшалась ситуация внутри страны.
«Для нас, как и для России, одним из главных принципов является то, что ни одна другая страна не может влиять на нашу демократию. Индонезия и Россия являются членами ООН и соблюдают те же самые принципы, что и остальные члены этой организации», — добавил посол.
Ранее посол Республики Индонезии в Российской Федерации Мохамад Вахид Суприяди дал специальное интервью информационному агентству ИА REGNUM.
Полное интервью читайте: Новая правда об отношении Индонезии к России