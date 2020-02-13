Пустошка, Псковская область, 13 февраля, 2020, 07:17 — ИА Регнум. Асфальтобетонное покрытие на участке дороги в Псковской области, где произошло тяжелое ДТП с участием фуры и микроавтобуса, было влажным. Дорога была обработана противогололедными материалами. Об этом заявили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за федеральные трассы в регионе.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ДТП в Псковской области

ДТП произошло около 01:10 мск в четверг, 13 февраля, на 484-м км федеральной автодороги Р-23 «Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь» в Пустошкинском районе Псковской области, вблизи населенного пункта Рудо. Столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус Mercedes с украинскими номерами.

В результате ДТП восемь человек погибли, двое получили ранения. Все погибшие находились в микроавтобусе. По предварительным данным, все погибшие — граждане Украины. Два человека пострадали — один в микроавтобусе, второй — водитель грузового автомобиля.

Как отметили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на место происшествия оперативно прибыли представители обслуживающей дорогу подрядной организации, а также директор филиала ФКУ в г. Псков. Движение транспорта организовано в штатном режиме.