ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло в ночь на 13 февраля 2020 года на федеральной трассе Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области. В результате лобового столкновения транспортных средств восемь человек погибли, двое получили ранения. По предварительным данным, погибшие — граждане Украины, пострадавший водитель фуры — гражданин Белоруссии. Все новости о трагедии — в трансляции ИА REGNUM.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
ДТП в Псковской области
07:02 13.02.2020

Около деревни Рудо (Пустошкинский район Псковской области) произошло лобовое столкновение микроавтобуса и большегруза-фуры, при котором погибли восемь человек — водитель и семь пассажиров микроавтобуса. Пострадали ещё один пассажир микроавтобуса и водитель фуры.

Читайте также: В лобовом столкновении в Псковской области погибли восемь человек

07:04 13.02.2020

Микроавтобус, который направлялся в сторону Киева, выехал на встречную полосу движения и врезался в двигавшийся навстречу тяжёлый грузовик. Все погибшие, по предварительным данным, были гражданами Украины.

Читайте также: Восемь погибших в ДТП в Псковской области — граждане Украины

07:17 13.02.2020

Асфальтобетонное покрытие на участке дороги в Псковской области, где произошло тяжелое ДТП с участием фуры и микроавтобуса, было влажным. Дорога была обработана противогололедными материалами. Об этом заявили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за федеральные трассы в регионе.

Читайте также: Дорога в месте смертельного ДТП в Псковской области была влажной

07:25 13.02.2020

Ровно месяц назад, утром 13 января 2020 года, на той же самой трассе Р-23 произошло два ДТП с участием семи автомобилей, а также рейсового автобуса Санкт-Петербург — Псков. Тогда последствия были не столь тяжелыми: пострадали три человека, в больницу пришлось доставить только одного из них, двое пострадавших от госпитализации отказались.

Читайте также: В утренних ДТП на трассе Петербург — Псков пострадали три человека

07:41 13.02.2020

ДТП в Пустошкинском районе Псковской области, 13 февраля 2020 года. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

07:43 13.02.2020

Микроавтобус Mercedes, в котором при столкновении с фурой погибли восемь человек, был с украинскими государственными номерными знаками.

07:49 13.02.2020

Движение на 484-м километре федеральной трассы Р-23 (Санкт-Петербург — граница с Республикой Беларусь), где произошло ДТП с микроавтобусом и фурой, организовано в реверсивном режиме, сообщает Псковское агентство информации. Две полосы закрыты. В пресс-службе УМВД России по Псковской области подтвердили, что в ДТП погибли восемь человек — водитель микроавтобуса и семь его пассажиров. Пострадали два человека — один из пассажиров микроавтобуса и водитель фуры, оба госпитализированы. Транспортные средства искорежены настолько сильно, что тела погибших с трудом были извлечены, сообщают очевидцы.

08:00 13.02.2020

В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту тяжелого ДТП на федеральной трассе Р-23, в котором погибли восемь человек, еще двое пострадали. По данным полиции, разбившийся микроавтобус не являлся маршрутным транспортным средством, а выполнял частную доставку пассажиров.

Читайте подробнее: По факту ДТП с восемью погибшими в Псковской области возбуждено дело

08:01 13.02.2020

По факту смертельного ДТП в Псковской области, в результате которого в микроавтобусе погибли восемь человек, возбуждено уголовное дело. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Дело было возбуждено по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Читайте также: По факту ДТП под Псковом, унёсшего восемь жизней, возбуждено уголовное дело

08:34 13.02.2020

Водитель микроавтобуса Mercedes с украинскими номерами не рассчитал дистанцию при обгоне, в результате чего и столкнулся с негабаритным грузовиком Volvo. Такую версию причины смертельного ДТП высказал «Интерфаксу» источник в службе транспортного надзора Псковской области.

08:36 13.02.2020

ДТП в Пустошкинском районе Псковской области. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

08:52 13.02.2020

Похожая до деталей на псковскую дорожная авария с микроавтобусом Mercedes, зарегистрированным на Украине, произошла пять дней назад в Воронежской области. Ночью 8 февраля, около 01:00 мск, на 694 км автодороги М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе водитель микроавтобуса, 37-летний житель Украины, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, и врезался во встречный грузовой автомобиль MAN. В результате ДТП погибли трое человек — сам водитель микроавтобуса и двое его пассажиров. Пятеро пассажиров микроавтобуса, граждане Украины и житель Калининграда, были госпитализированы с травмами. Водитель грузовика серьёзно не пострадал. Возбуждено уголовное дело.

09:10 13.02.2020

По данным Telegram-канала Mash, все погибшие в ДТП в Псковской области — украинцы, возвращавшиеся на родину из Санкт-Петербурга, где они были на заработках. Источник называет фамилии выживших в ДТП. Это водитель фуры Вячеслав Рябов (гражданин Белоруссии) и пассажир микроавтобуса Михаил Зеленчук (гражданин Украины). Они госпитализированы в больницу Великих Лук в состоянии средней тяжести.

09:11 13.02.2020

Скорая помощь. Иван Шилов © ИА REGNUM

09:42 13.02.2020

У правоохранительных органов нет претензий к дорожным службам по факту смертельного ДТП на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», курирующего федеральные трассы в регионе.

Об этом: Претензий к дорожникам на месте ДТП в Псковской области нет

09:51 13.02.2020

Столкнувшийся с большегрузом микроавтобус в Псковской области, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения. Об этом 13 февраля сообщила глава Пустошкинского района Светлана Василькова.

Подробности в материале: Названа возможная причина смертельного ДТП под Псковом

09:53 13.02.2020

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений профильным региональным комитетам в связи с дорожно-транспортным происшествием в Пустошкинском районе, в котором сегодня, 13 февраля, погибли восемь человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, ситуацию с ДТП глава региона держит на личном контроле.

По его поручению решается вопрос оказания комплексной медицинской помощи пострадавшим. Он также находится в тесном взаимодействии с руководством УМВД по Псковской области, которое занимается расследованием происшествия.

Об этом: Псковский губернатор дал ряд поручений после ДТП с гибелью 8 человек

10:27 13.02.2020

Украинский консул прибыл на место дорожно-транспортного происшествия в Псковской области России, где погибли восемь граждан Украины, сообщает информационное агентство УНИАН со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

Читайте подробнее: Украинский консул прибыл на место смертельного ДТП под Псковом

11:02 13.02.2020

Двое пострадавших в результате аварии — водитель фуры и пассажир микроавтобуса. Они госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу. Пассажир автобуса — гражданин Украины — находится в тяжёлом состоянии, водитель грузового автомобиля — в состоянии средней тяжести.

Остальные семь пассажиров микроавтобуса и водитель погибли.

11:04 13.02.2020

В настоящее время на трассе в районе ДТП организовано реверсивное движение, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

11:08 13.02.2020

Работу оперативно-следственной группы на месте ДТП координирует лично руководитель УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

11:17 13.02.2020

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Видео с места ДТП в Псковской области. Источник: УМВД России по Псковской области

11:30 13.02.2020

Посольство Белоруссии в России отслеживает ситуацию вокруг ДТП, в котором пострадал один гражданин Белоруссии.

Читайте также: Гражданин Белоруссии пострадал в ДТП под Псковом

11:46 13.02.2020

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил искренние соболезнования родным и близким погибших граждан Украины в ДТП в Пустошкинском районе. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом он написал на своей инстаграм-странице.

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По словам Ведерникова, «спасатели и медики прибыли максимально оперативно и сделали всё что могли, но удар был слишком сильный».

Читайте также: Псковский губернатор выразил соболезнования родным погибших в ДТП

11:48 13.02.2020

Сообщение в инстаграм-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

https://www.instagram.com/p/B8f72PVDj9j/

11:50 13.02.2020

Михаил Ведерников. Фото: pskov.ru

12:12 13.02.2020

«В данный момент это дорога смерти. Огромный поток машин, большегрузов, дачников из Санкт-Петербурга, в область и на границу, — является повышенным источником опасности, а дорога такая узкая, нет карманов, развязок, стоянок, расширений для обгона. Это подтвердит едва ли не каждый житель области. Нужно сделать трассу максимально удобной, комфортной и безопасной. Вроде бы ее и ремонтируют, но толку ноль. Ведь за каждой аварией стоит человеческая жизнь и здоровье», — говорится в комментарии пользователя инстаграм fedorof2006.

Об этом: «Дорога смерти»: псковичи просят расширить трассу Р-23, где гибнут люди

12:21 13.02.2020

Сейчас работу полиции на месте координирует замначальника Главного Управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Николай Шеюхин.

12:30 13.02.2020

В Псковской области полностью восстановлено движение на трассе Р-23 (Санкт-Петербург — Невель — граница с Белоруссией) в Пустошкинском районе, где сегодня, 13 февраля, при лобовом столкновении пассажирского микроавтобуса с фурой погибли восемь граждан Украины. После ДТП на этом участке трассы было организовано реверсивное движение.

Об этом: Движение на трассе Р-23 под Псковом восстановлено после смертельного ДТП

12:48 13.02.2020

На месте ДТП на трассе Р-23 в Псковской области. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

13:01 13.02.2020

Отметим, что на трассе Р-23 довольно часто случаются смертельные аварии, в том числе с участием пассажирского транспорта.

Три ДТП с участием 14 автомобилей, в том числе рейсового автобуса, произошли 13 января на участке Р-23 в Ленинградской области: к счастью, обошлось без тяжёлых последствий.

В ночь на 30 декабря 2019 года на 269 км этой автомобильной дороги опрокинулся автобус из Минска, следовавший на экскурсию в Петербург. Пострадали 24 человека, в том числе дети. Подробнее об этом — в трансляции ИА REGNUM: Авария автобуса Минск — Петербург под Псковом: все новости

3 ноября 2019 года на 264 км трассы Р-23 в Псковском районе с фурой столкнулся автомобиль Hyundai: два человека погибли, трое детей получили травмы

28 июля 2019 года в «лобовом» столкновении на Р-23 в Лужском районе Ленинградской области погибли пять человек.

Это далеко не полный список трагедий на Р-23 и только за последние полгода.

Жители Псковской области называют Р-23 «дорогой смерти» и просят рассмотреть возможность её расширения, чтобы избежать ДТП со столь тяжёлыми последствиями.

13:30 13.02.2020

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области участвовали в ликвидации ДТП в Пустошкинском районе. 60.mchs.gov.ru

13:58 13.02.2020

Двое выживших при «лобовом» столкновении пассажирского микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области остаются в Великолукской межрайонной больнице в городе Великие Луки.

Состояние гражданина Украины — единственного выжившего пассажира автобуса — оценивается как тяжёлое. Водитель большегрузного автомобиля — гражданин Белоруссии — в состоянии средней степени тяжести.

«Транспортировать их на родину пока не планируется», — отметили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Подробности в материале: Выживших в смертельном ДТП под Псковом пока не будут отправлять на родину

14:00 13.02.2020

Уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

15:20 13.02.2020

Сотрудники ДПС на месте аварии. 13.02.2020. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

15:39 13.02.2020

ФАН опубликовало имена выживших в ДТП: водитель фуры Вячеслав Р. 1986 года рождения и пассажир микроавтобуса Михаил З.

Напомним, в страшной аварии, унесшей жизни восьми человек, выжили только они двое. Водитель фуры — гражданин Белоруссии, пассажир микроавтобуса — гражданин Украины.

15:43 13.02.2020

Автомобильная дорога Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель до границы с Белоруссией (Киевское шоссе) обеспечивает выход Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Белоруссию, Украину и страны Прибалтики.

16:28 13.02.2020

Из числа погибших восьми граждан Украины личности семи уже установлены, сообщает ГТРК «Псков». Тела доставлены в морг Невельской районной больницы.

16:37 13.02.2020

«Это очень узкая дорога для того, чтобы быть федеральной трассой. Давно пора расширить, или количество смертей не уменьшится. Неужели у нас в России мало места для этого???» — один из комментариев в инстаграм-аккаунте псковского губернатора Михаила Ведерникова после аварии.

16:39 13.02.2020

Федеральная автомобильная дорога Р-23 — две полосы, без карманов, развязок, расширений для обгона.

17:33 13.02.2020

В Главном управлении МЧС России по Псковской области работает телефон «горячей линии»: 8(8112)79−44−64.

18:13 13.02.2020

В Великолукской межрайонной больнице остаются двое выживших в ДТП. Их жизням, по словам медиков, ничего не угрожает.

Один мужчина — в отделении травматологии, другой — в реанимации, сообщает ГТРК «Псков».

18:58 13.02.2020

На месте ДТП. Фото: УМВД России по Псковской области

07:08 14.02.2020

«Водитель микроавтобуса Mercedes на закругленном участке автодороги не выбрал безопасную скорость движения с учётом дорожной обстановки, в результате чего совершил выезд на встречную полосу, наезд на ограждение с последующим столкновением с большегрузом», — сообщили в УМВД России по Псковской области.

Читайте также: В Псковской области назвали причину ДТП с гибелью восьми человек

07:50 14.02.2020

ДТП в Псковской области попало в поле зрения главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сообщает пресс-служба ведомства. Председатель СКР поручил руководству регионального следственного управления доложить обо всех обстоятельствах произошедшего.

10:32 14.02.2020

С какой целью украинские граждане, погибшие в ДТП, были в России, официально не сообщается. Но можно предположить, что, скорее всего, это трудовые мигранты, которые возвращались с заработков из Санкт-Петербурга через Белоруссию — так географически ближе, пишет strana.ua.

15:21 14.02.2020

Стали известны данные жертв ДТП. Все они — жители нескольких сёл украинского Закарпатья

Читайте подробнее: В ДТП под Псковом погибли жители Закарпатья — СМИ

21:37 14.02.2020

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать расследование смертельного ДТП под Псковом в ведение центрального аппарата ведомства, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Читайте также: Бастрыкин передал дело о ДТП под Псковом в центральный аппарат СК

22:00 14.02.2020

Глава СК России Александр Бастрыкин. Фото: sledcom.ru

22:51 14.02.2020

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил ему соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области. Об этом сообщила 14 февраля пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.