Гибель людей в «лобовом» ДТП в Псковской области — все новости
Около деревни Рудо (Пустошкинский район Псковской области) произошло лобовое столкновение микроавтобуса и большегруза-фуры, при котором погибли восемь человек — водитель и семь пассажиров микроавтобуса. Пострадали ещё один пассажир микроавтобуса и водитель фуры.
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Микроавтобус, который направлялся в сторону Киева, выехал на встречную полосу движения и врезался в двигавшийся навстречу тяжёлый грузовик. Все погибшие, по предварительным данным, были гражданами Украины.
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Асфальтобетонное покрытие на участке дороги в Псковской области, где произошло тяжелое ДТП с участием фуры и микроавтобуса, было влажным. Дорога была обработана противогололедными материалами. Об этом заявили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за федеральные трассы в регионе.
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Ровно месяц назад, утром 13 января 2020 года, на той же самой трассе Р-23 произошло два ДТП с участием семи автомобилей, а также рейсового автобуса Санкт-Петербург — Псков. Тогда последствия были не столь тяжелыми: пострадали три человека, в больницу пришлось доставить только одного из них, двое пострадавших от госпитализации отказались.
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Микроавтобус Mercedes, в котором при столкновении с фурой погибли восемь человек, был с украинскими государственными номерными знаками.
Движение на 484-м километре федеральной трассы Р-23 (Санкт-Петербург — граница с Республикой Беларусь), где произошло ДТП с микроавтобусом и фурой, организовано в реверсивном режиме, сообщает Псковское агентство информации. Две полосы закрыты. В пресс-службе УМВД России по Псковской области подтвердили, что в ДТП погибли восемь человек — водитель микроавтобуса и семь его пассажиров. Пострадали два человека — один из пассажиров микроавтобуса и водитель фуры, оба госпитализированы. Транспортные средства искорежены настолько сильно, что тела погибших с трудом были извлечены, сообщают очевидцы.
В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту тяжелого ДТП на федеральной трассе Р-23, в котором погибли восемь человек, еще двое пострадали. По данным полиции, разбившийся микроавтобус не являлся маршрутным транспортным средством, а выполнял частную доставку пассажиров.
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По факту смертельного ДТП в Псковской области, в результате которого в микроавтобусе погибли восемь человек, возбуждено уголовное дело. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Дело было возбуждено по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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Водитель микроавтобуса Mercedes с украинскими номерами не рассчитал дистанцию при обгоне, в результате чего и столкнулся с негабаритным грузовиком Volvo. Такую версию причины смертельного ДТП высказал «Интерфаксу» источник в службе транспортного надзора Псковской области.
Похожая до деталей на псковскую дорожная авария с микроавтобусом Mercedes, зарегистрированным на Украине, произошла пять дней назад в Воронежской области. Ночью 8 февраля, около 01:00 мск, на 694 км автодороги М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе водитель микроавтобуса, 37-летний житель Украины, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, и врезался во встречный грузовой автомобиль MAN. В результате ДТП погибли трое человек — сам водитель микроавтобуса и двое его пассажиров. Пятеро пассажиров микроавтобуса, граждане Украины и житель Калининграда, были госпитализированы с травмами. Водитель грузовика серьёзно не пострадал. Возбуждено уголовное дело.
По данным Telegram-канала Mash, все погибшие в ДТП в Псковской области — украинцы, возвращавшиеся на родину из Санкт-Петербурга, где они были на заработках. Источник называет фамилии выживших в ДТП. Это водитель фуры Вячеслав Рябов (гражданин Белоруссии) и пассажир микроавтобуса Михаил Зеленчук (гражданин Украины). Они госпитализированы в больницу Великих Лук в состоянии средней тяжести.
У правоохранительных органов нет претензий к дорожным службам по факту смертельного ДТП на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», курирующего федеральные трассы в регионе.
Об этом: Претензий к дорожникам на месте ДТП в Псковской области нет
Столкнувшийся с большегрузом микроавтобус в Псковской области, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения. Об этом 13 февраля сообщила глава Пустошкинского района Светлана Василькова.
Подробности в материале: Названа возможная причина смертельного ДТП под Псковом
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений профильным региональным комитетам в связи с дорожно-транспортным происшествием в Пустошкинском районе, в котором сегодня, 13 февраля, погибли восемь человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, ситуацию с ДТП глава региона держит на личном контроле.
По его поручению решается вопрос оказания комплексной медицинской помощи пострадавшим. Он также находится в тесном взаимодействии с руководством УМВД по Псковской области, которое занимается расследованием происшествия.
Об этом: Псковский губернатор дал ряд поручений после ДТП с гибелью 8 человек
Украинский консул прибыл на место дорожно-транспортного происшествия в Псковской области России, где погибли восемь граждан Украины, сообщает информационное агентство УНИАН со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
Читайте подробнее: Украинский консул прибыл на место смертельного ДТП под Псковом
Двое пострадавших в результате аварии — водитель фуры и пассажир микроавтобуса. Они госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу. Пассажир автобуса — гражданин Украины — находится в тяжёлом состоянии, водитель грузового автомобиля — в состоянии средней тяжести.
Остальные семь пассажиров микроавтобуса и водитель погибли.
В настоящее время на трассе в районе ДТП организовано реверсивное движение, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Работу оперативно-следственной группы на месте ДТП координирует лично руководитель УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников.
Видео с места ДТП в Псковской области. Источник: УМВД России по Псковской области
Посольство Белоруссии в России отслеживает ситуацию вокруг ДТП, в котором пострадал один гражданин Белоруссии.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил искренние соболезнования родным и близким погибших граждан Украины в ДТП в Пустошкинском районе. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом он написал на своей инстаграм-странице.
По словам Ведерникова, «спасатели и медики прибыли максимально оперативно и сделали всё что могли, но удар был слишком сильный».
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Сообщение в инстаграм-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
«В данный момент это дорога смерти. Огромный поток машин, большегрузов, дачников из Санкт-Петербурга, в область и на границу, — является повышенным источником опасности, а дорога такая узкая, нет карманов, развязок, стоянок, расширений для обгона. Это подтвердит едва ли не каждый житель области. Нужно сделать трассу максимально удобной, комфортной и безопасной. Вроде бы ее и ремонтируют, но толку ноль. Ведь за каждой аварией стоит человеческая жизнь и здоровье», — говорится в комментарии пользователя инстаграм fedorof2006.
Об этом: «Дорога смерти»: псковичи просят расширить трассу Р-23, где гибнут люди
Сейчас работу полиции на месте координирует замначальника Главного Управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Николай Шеюхин.
В Псковской области полностью восстановлено движение на трассе Р-23 (Санкт-Петербург — Невель — граница с Белоруссией) в Пустошкинском районе, где сегодня, 13 февраля, при лобовом столкновении пассажирского микроавтобуса с фурой погибли восемь граждан Украины. После ДТП на этом участке трассы было организовано реверсивное движение.
Об этом: Движение на трассе Р-23 под Псковом восстановлено после смертельного ДТП
Отметим, что на трассе Р-23 довольно часто случаются смертельные аварии, в том числе с участием пассажирского транспорта.
Три ДТП с участием 14 автомобилей, в том числе рейсового автобуса, произошли 13 января на участке Р-23 в Ленинградской области: к счастью, обошлось без тяжёлых последствий.
В ночь на 30 декабря 2019 года на 269 км этой автомобильной дороги опрокинулся автобус из Минска, следовавший на экскурсию в Петербург. Пострадали 24 человека, в том числе дети. Подробнее об этом — в трансляции ИА REGNUM: Авария автобуса Минск — Петербург под Псковом: все новости
3 ноября 2019 года на 264 км трассы Р-23 в Псковском районе с фурой столкнулся автомобиль Hyundai: два человека погибли, трое детей получили травмы
28 июля 2019 года в «лобовом» столкновении на Р-23 в Лужском районе Ленинградской области погибли пять человек.
Это далеко не полный список трагедий на Р-23 и только за последние полгода.
Жители Псковской области называют Р-23 «дорогой смерти» и просят рассмотреть возможность её расширения, чтобы избежать ДТП со столь тяжёлыми последствиями.
Двое выживших при «лобовом» столкновении пассажирского микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области остаются в Великолукской межрайонной больнице в городе Великие Луки.
Состояние гражданина Украины — единственного выжившего пассажира автобуса — оценивается как тяжёлое. Водитель большегрузного автомобиля — гражданин Белоруссии — в состоянии средней степени тяжести.
«Транспортировать их на родину пока не планируется», — отметили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Подробности в материале: Выживших в смертельном ДТП под Псковом пока не будут отправлять на родину
Уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
ФАН опубликовало имена выживших в ДТП: водитель фуры Вячеслав Р. 1986 года рождения и пассажир микроавтобуса Михаил З.
Напомним, в страшной аварии, унесшей жизни восьми человек, выжили только они двое. Водитель фуры — гражданин Белоруссии, пассажир микроавтобуса — гражданин Украины.
Автомобильная дорога Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель до границы с Белоруссией (Киевское шоссе) обеспечивает выход Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Белоруссию, Украину и страны Прибалтики.
Из числа погибших восьми граждан Украины личности семи уже установлены, сообщает ГТРК «Псков». Тела доставлены в морг Невельской районной больницы.
«Это очень узкая дорога для того, чтобы быть федеральной трассой. Давно пора расширить, или количество смертей не уменьшится. Неужели у нас в России мало места для этого???» — один из комментариев в инстаграм-аккаунте псковского губернатора Михаила Ведерникова после аварии.
В Главном управлении МЧС России по Псковской области работает телефон «горячей линии»: 8(8112)79−44−64.
В Великолукской межрайонной больнице остаются двое выживших в ДТП. Их жизням, по словам медиков, ничего не угрожает.
Один мужчина — в отделении травматологии, другой — в реанимации, сообщает ГТРК «Псков».
«Водитель микроавтобуса Mercedes на закругленном участке автодороги не выбрал безопасную скорость движения с учётом дорожной обстановки, в результате чего совершил выезд на встречную полосу, наезд на ограждение с последующим столкновением с большегрузом», — сообщили в УМВД России по Псковской области.
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ДТП в Псковской области попало в поле зрения главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сообщает пресс-служба ведомства. Председатель СКР поручил руководству регионального следственного управления доложить обо всех обстоятельствах произошедшего.
С какой целью украинские граждане, погибшие в ДТП, были в России, официально не сообщается. Но можно предположить, что, скорее всего, это трудовые мигранты, которые возвращались с заработков из Санкт-Петербурга через Белоруссию — так географически ближе, пишет strana.ua.
Стали известны данные жертв ДТП. Все они — жители нескольких сёл украинского Закарпатья
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать расследование смертельного ДТП под Псковом в ведение центрального аппарата ведомства, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Глава СК России Александр Бастрыкин. Фото: sledcom.ru
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил ему соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области. Об этом сообщила 14 февраля пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.