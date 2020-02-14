ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло в ночь на 13 февраля 2020 года на федеральной трассе Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области. В результате лобового столкновения транспортных средств восемь человек погибли, двое получили ранения. По предварительным данным, погибшие — граждане Украины, пострадавший водитель фуры — гражданин Белоруссии. Все новости о трагедии — в трансляции ИА REGNUM.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ДТП в Псковской области

07:02 13.02.2020 Около деревни Рудо (Пустошкинский район Псковской области) произошло лобовое столкновение микроавтобуса и большегруза-фуры, при котором погибли восемь человек — водитель и семь пассажиров микроавтобуса. Пострадали ещё один пассажир микроавтобуса и водитель фуры. Читайте также: В лобовом столкновении в Псковской области погибли восемь человек

07:04 13.02.2020 Микроавтобус, который направлялся в сторону Киева, выехал на встречную полосу движения и врезался в двигавшийся навстречу тяжёлый грузовик. Все погибшие, по предварительным данным, были гражданами Украины. Читайте также: Восемь погибших в ДТП в Псковской области — граждане Украины

07:17 13.02.2020 Асфальтобетонное покрытие на участке дороги в Псковской области, где произошло тяжелое ДТП с участием фуры и микроавтобуса, было влажным. Дорога была обработана противогололедными материалами. Об этом заявили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за федеральные трассы в регионе. Читайте также: Дорога в месте смертельного ДТП в Псковской области была влажной

07:25 13.02.2020 Ровно месяц назад, утром 13 января 2020 года, на той же самой трассе Р-23 произошло два ДТП с участием семи автомобилей, а также рейсового автобуса Санкт-Петербург — Псков. Тогда последствия были не столь тяжелыми: пострадали три человека, в больницу пришлось доставить только одного из них, двое пострадавших от госпитализации отказались. Читайте также: В утренних ДТП на трассе Петербург — Псков пострадали три человека

07:41 13.02.2020 ДТП в Пустошкинском районе Псковской области, 13 февраля 2020 года. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

07:43 13.02.2020 Микроавтобус Mercedes, в котором при столкновении с фурой погибли восемь человек, был с украинскими государственными номерными знаками.

07:49 13.02.2020 Движение на 484-м километре федеральной трассы Р-23 (Санкт-Петербург — граница с Республикой Беларусь), где произошло ДТП с микроавтобусом и фурой, организовано в реверсивном режиме, сообщает Псковское агентство информации. Две полосы закрыты. В пресс-службе УМВД России по Псковской области подтвердили, что в ДТП погибли восемь человек — водитель микроавтобуса и семь его пассажиров. Пострадали два человека — один из пассажиров микроавтобуса и водитель фуры, оба госпитализированы. Транспортные средства искорежены настолько сильно, что тела погибших с трудом были извлечены, сообщают очевидцы.

08:00 13.02.2020 В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту тяжелого ДТП на федеральной трассе Р-23, в котором погибли восемь человек, еще двое пострадали. По данным полиции, разбившийся микроавтобус не являлся маршрутным транспортным средством, а выполнял частную доставку пассажиров. Читайте подробнее: По факту ДТП с восемью погибшими в Псковской области возбуждено дело

08:01 13.02.2020 По факту смертельного ДТП в Псковской области, в результате которого в микроавтобусе погибли восемь человек, возбуждено уголовное дело. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Дело было возбуждено по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Читайте также: По факту ДТП под Псковом, унёсшего восемь жизней, возбуждено уголовное дело

08:34 13.02.2020 Водитель микроавтобуса Mercedes с украинскими номерами не рассчитал дистанцию при обгоне, в результате чего и столкнулся с негабаритным грузовиком Volvo. Такую версию причины смертельного ДТП высказал «Интерфаксу» источник в службе транспортного надзора Псковской области.

08:36 13.02.2020 ДТП в Пустошкинском районе Псковской области. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

08:52 13.02.2020 Похожая до деталей на псковскую дорожная авария с микроавтобусом Mercedes, зарегистрированным на Украине, произошла пять дней назад в Воронежской области. Ночью 8 февраля, около 01:00 мск, на 694 км автодороги М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе водитель микроавтобуса, 37-летний житель Украины, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, и врезался во встречный грузовой автомобиль MAN. В результате ДТП погибли трое человек — сам водитель микроавтобуса и двое его пассажиров. Пятеро пассажиров микроавтобуса, граждане Украины и житель Калининграда, были госпитализированы с травмами. Водитель грузовика серьёзно не пострадал. Возбуждено уголовное дело.

09:10 13.02.2020 По данным Telegram-канала Mash, все погибшие в ДТП в Псковской области — украинцы, возвращавшиеся на родину из Санкт-Петербурга, где они были на заработках. Источник называет фамилии выживших в ДТП. Это водитель фуры Вячеслав Рябов (гражданин Белоруссии) и пассажир микроавтобуса Михаил Зеленчук (гражданин Украины). Они госпитализированы в больницу Великих Лук в состоянии средней тяжести.

09:11 13.02.2020 Скорая помощь. Иван Шилов © ИА REGNUM

09:42 13.02.2020 У правоохранительных органов нет претензий к дорожным службам по факту смертельного ДТП на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», курирующего федеральные трассы в регионе. Об этом: Претензий к дорожникам на месте ДТП в Псковской области нет

09:51 13.02.2020 Столкнувшийся с большегрузом микроавтобус в Псковской области, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения. Об этом 13 февраля сообщила глава Пустошкинского района Светлана Василькова. Подробности в материале: Названа возможная причина смертельного ДТП под Псковом

09:53 13.02.2020 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений профильным региональным комитетам в связи с дорожно-транспортным происшествием в Пустошкинском районе, в котором сегодня, 13 февраля, погибли восемь человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, ситуацию с ДТП глава региона держит на личном контроле. По его поручению решается вопрос оказания комплексной медицинской помощи пострадавшим. Он также находится в тесном взаимодействии с руководством УМВД по Псковской области, которое занимается расследованием происшествия. Об этом: Псковский губернатор дал ряд поручений после ДТП с гибелью 8 человек

10:27 13.02.2020 Украинский консул прибыл на место дорожно-транспортного происшествия в Псковской области России, где погибли восемь граждан Украины, сообщает информационное агентство УНИАН со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева. Читайте подробнее: Украинский консул прибыл на место смертельного ДТП под Псковом

11:02 13.02.2020 Двое пострадавших в результате аварии — водитель фуры и пассажир микроавтобуса. Они госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу. Пассажир автобуса — гражданин Украины — находится в тяжёлом состоянии, водитель грузового автомобиля — в состоянии средней тяжести. Остальные семь пассажиров микроавтобуса и водитель погибли.

11:04 13.02.2020 В настоящее время на трассе в районе ДТП организовано реверсивное движение, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

11:08 13.02.2020 Работу оперативно-следственной группы на месте ДТП координирует лично руководитель УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

11:17 13.02.2020 [[[video-0]]] Видео с места ДТП в Псковской области. Источник: УМВД России по Псковской области