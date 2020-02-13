Забайкальский единоросс, изображавший «Гитлера», исключён из партии
Чита, 13 февраля, 2020, 06:41 — ИА Регнум. Председатель совета Читинского района Забайкалья Вильгельм Зайдель исключён из партии «Единая Россия» после скандальной фотографии, на которой он и директор библиотек района Евгения Ушакова изображали «Гитлера». Об этом сообщает газета «Вечорка» со ссылкой на члена регионального политсовета партии Романа Амплеева.
По его словам, исключить Зайделя из рядов «Единой России» решено с формулировкой «за действия, дискредитирующие партию».
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях было опубликовано фото, на которой единоросс и председатель совета Читинского района Вильгельм Зайдель и директор библиотек района Евгения Ушакова запечатлены изображающими «Гитлера»: первый прикладывает два пальца к губам, имитируя известные усы, а вторая — выкидывает вперёд руку.
Подписан снимок был тоже весьма своеобразно: «Кто в теме, тот поймёт». Секретарь Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Скачков, комментируя данные инцидент, в частности, заявил:
«Это недопустимо не только как для должностного лица, но и для человека, живущего в огромной великой стране, в которой миллионы людей погибли во имя Победы над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны».
Также единороссы пообещали собрать региональный политический совет партии и обсудить поведение своего коллеги.
Читайте также: В Забайкалье единоросс и библиотекарь изобразили «Гитлера» на фото