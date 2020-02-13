Новосибирск, 13 февраля, 2020, 05:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области снизились потребительские цены на газовое моторное топливо — в январе 2020 года по сравнению с декабрём 2019 года на 0,3%, сообщает Новосибирскстат.

Novosibstat.gks.ru Скриншот с официального сайта Новосибирскстата

«Новосибирская область остаётся в числе лидеров по доступности газового моторного топлива, более низкая цена сложилась только в Томской области», — уточняет региональный орган статистики.

В то же время выросла цена на автомобильный бензин марки АИ-98 — на 0,1%.

Отметим, что на конец января 2020 года газовое моторное топливо в Новосибирской области можно было купить за 19,40 руб. за литр, литр бензина марки АИ-92 — за 41,08 руб., марки АИ-95 — за 44,24 руб., АИ-98 — за 50,35 руб., дизельное топливо — 49,68 руб.

Самая высокая цена на все виды топлива, кроме автомобильного бензина марки АИ-98, зафиксирована в Туве, наибольшая цена на бензин марки АИ-98 - в Красноярском крае.