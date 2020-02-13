Псков, 13 февраля, 2020, 04:22 — ИА Регнум. Только один человек из девяти, находившихся в микроавтобусе с украинскими номерами, выжил при лобовом столкновении с большегрузной фурой в Псковской области, 13 февраля сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ДТП в Псковской области

Напомним, смертельное ДТП произошло на автомобильной трассе Санкт-Петербург — Невель, около деревни Рудо в Пустошкинском районе.

По уточнённым данным, микроавтобус, который направлялся в сторону Киева, выехал на встречную полосу движения и врезался в двигавшийся навстречу тяжёлый грузовик.

Двое пострадавших — гражданин Белоруссии (предположительно водитель фуры) и гражданин Украины — с закрытыми черепно-мозговыми травмами и травмами конечностей поступили в великолукскую межрайонную больницу. По словам председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, угрозы для их жизни нет.

На месте ДТП работает следственная группа. Предполагается, что погибшие являются гражданами Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при лобовом столкновении частного микроавтобуса с грузовой фурой в Псковской области погибли восемь человек.