Москва, 13 февраля, 2020, 16:57 — ИА Регнум. 13 февраля в Музее русского импрессионизма открылась выставка «Юрий Анненков. Революция за дверью». Творчество знаменитого художника, иллюстратора поэмы «Двенадцать» Александра Блока, блистательного портретиста Юрия Анненкова впервые представлено в таком объеме: более 100 произведений живописи, графических портретов и эскизов к постановкам из ведущих музеев и частных собраний России и Франции. Корреспондент ИА REGNUM Наталья Стрельцова побывали на пресс-конференции, приняла участие в экскурсии куратора и восхитилась многогранностью дарования Юрия Анненкова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пресс-конференция открытия выставки «Юрий Анненков. Революция за дверью»

Надо стразу оговорить, что несмотря на тематическое разделение экспозиции, по сути она представляет два отдельных периода в жизни и творчестве мастера — до 1924 года, когда он, очарованный и вдохновленный революцией творит историю новой культуры, и после 1924 года, когда он навсегда покидает СССР и поселяется за рубежом. Хотя и до и после эмиграции он остается блистательным рисовальщиком, интересным живописцем, художником театра, замечательным книжным иллюстратором, карикатуристом и экспериментатором, готовым ко всему новому. Но, разница, как говорится, значительная и она чувствуется.

Прежде всего обращают на себя внимание знаменитые портреты его современников. Многие из них знакомы широкому кругу, но мало кто знает что они принадлежат перу Юрия Анненкова. Это рисунки Анны Ахматовой, Всеволода Мейерхольда, Анатолия Луначарского, Айседоры Дункан, Корнея Чуковского, Максима Горького и многих других. Здесь можно увидеть и яркие портреты Льва Троцкого, Григория Зиновьева, многих советских военачальников того времени, большинство из которых были репрессированы и расстреляны.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия по выставке «Юрий Анненков. Революция за дверью»

Кстати, именно в 1924 году Анненков участвовал в оформлении знаменитого венецианского биеннале. В центре масштабной экспозиции был большой портрет Льва Троцкого работы Анненкова. Тогда ему дали визу в Италию и именно тогда он счел благоразумным остаться за границей. Как оказалось, очень вовремя, так как его судьба без сомнения сложилась при сталинском режиме трагически. Он поселился в Париже, где в свое время, с 1911 по 1913 годы, участвовал в художественной жизни французской столицы.

Значительная часть экспозиции посвящена театру — одному из ключевых направлений деятельности Юрия Анненкова как до, так и после эмиграции. В качестве сценографа и художника по костюмам он оформил более 70 постановок, при этом важнейшим на сцене становилось не просто воспроизведение действительности, а передача эмоционального состояния героев. Новаторское и всегда эффектное оформление спектаклей принесло Анненкову значительную популярность, художник работалс лучшими театральными режиссерами своего времени: Николаем Евреиновым, Федором Комиссаржевским, Всеволодом Мейерхольдом и другими. На выставке музей покажет эскизы декораций и костюмов для постановок российских и французских театров, а также для массовых зрелищ в Петрограде («Гимн освобожденному труду» и «Взятие Зимнего дворца»).

Третья часть выставки представит посетителям Анненкова-иллюстратора книг и карикатуриста, главным выразительным средством которого стала линия. Художник иронично трактовал образы и мастерски пользовался приемами их обобщения, сводил до минимума второстепенные детали и оставлял самую суть. Эта грань его таланта раскрылась благодаря Корнею Чуковскому, с которым художник был знаком с детских лет. Именно он познакомил Анненкова с Михаилом Корнфельдом, издателем популярного журнала «Сатирикон». Остроумные шаржи и карикатуры, напечатанные на страницах еженедельника, помогли художнику набрать популярность в художественных кругах. Широкое же признание пришло к Анненкову после публикации иллюстраций к поэме Александра Блока «Двенадцать», часть из которых войдет в экспозицию.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У портрета Марии Соколовской. 1921

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Портретная галерея

Отдельно стоит сказать о сопроводительных и дополнительных проектах к выставке, которые создают интерактивную среду в зале. Это и объемный макет, повторяющий сценографию самого известного спектакля художника «Газ», и тактильные станции по мотивам картин, и мастерская художника-печатника, и аудиозаписи сказок Корнея Чуковского в авторском исполнении. Более того, устроители воссоздали любимые ароматы Анны Ахматовой, Айседоры Дункан и других героев картин Юрия Анненкова. Любой желающий может ощутить их необыкновенный аромат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тактильный макет декорации Юрия Анненкова к спектаклю «Газ» в Большом драматическом театре

Сегодня малоизвестный в России Анненков входит в число самых дорогих русских художников на западе, его произведения находятся в Франции и США и демонстрируются на международных выставках. Есть его работы и в российских государственных собраниях и частных коллекциях.