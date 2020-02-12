Тирасполь, 12 февраля, 2020, 20:56 — ИА Регнум. В Приднестровской Молдавской Республике в 2019 году впервые за долгие годы зафиксирован миграционный прирост. Как сообщили ИА REGNUM в Государственной службе статистики, в основном речь идет о миграции из соседних Молдавии и Украины.

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С учётом внутренней и внешней миграции прирост населения составил 3263 человека. Так, за год в Приднестровье из-за рубежа прибыли почти 8 тыс. человек. Более 6 тыс. из них прибыли в города. В сёла приехали 1687 человек.

За тот же период из республики выехали около 4,6 тыс. человек — из городов 3878, из сёл 738 человек.

Последний раз миграционный прирост населения в Приднестровье регистрировался в начале 90-х годов прошлого века.