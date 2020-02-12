Рим, 12 февраля, 2020, 20:29 — ИА Регнум. Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини продолжает считать верными все те действия, которые стали основанием для привлечения его к уголовной ответственности, и намерен «всё повторить» сразу после прихода к власти по итогам ближайших выборов — такие заявления Сальвини сделал во время своего выступления в Сенате республики в среду, 12 февраля.

Lega Salvini Premier Маттео Сальвини

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Сенат в среду утвердил решение о лишении лидера «Лиги», экс-главы МВД Маттео Сальвини депутатской неприкосновенности. Лидеру «Лиги» инкриминируют «незаконное удержание граждан» — инцидент произошел летом 2019 года, когда Сальвини занимал еще пост главы МВД и когда по его распоряжению нелегальным мигрантам запретили покидать доставивший их корабль, а самому кораблю запретили покидать порт.

Сальвини настаивает, что его действия не только в полной мере соответствовали действующему законодательству Италии, но были также поддержаны тогдашним и нынешним премьер-министром страны Джузеппе Конте. Возможный процесс против себя лидер «Лиги» считает политическим, но отмечает, что «ждёт не дождётся» возможности выступить в суде и сказать там, что защита государственных границ была его «правом и обязанностью», а не преступлением.