Киев, 12 февраля, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Украинский политический эксперт Борис Кушнирук считает, что власти страны в настоящий момент «тестируют» реакцию общества на идею возобновить поставки воды в Крым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Об этом он заявил сегодня, 12 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Озвученная главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамия соответствующее предложение — это не его идея, это проверка реакции общества на планы президента Зеленского и руководителя его офиса», — заявил Кушнирук.

Со схожими заявлениями сегодня в ходе телеэфиров выступили и несколько других украинских экспертов.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Арахамия заявил, что Украина может предоставить воду для Крыма в обмен на уступки в переговорах по Донбассу. Политик подчеркнул, что выражает только свое личное мнение.

С аналогичным заявлением накануне выступил и экс-президент Украины Леонид Кравчук.

Сегодня на брифинге глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что вопрос поставок воды в Крым на официальных переговорах никогда не поднимался и Арахамия действительно выразил только личное мнение.