«Зеленский проверяет реакцию Украины»: об идее поставок воды в Крым
Киев, 12 февраля, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Украинский политический эксперт Борис Кушнирук считает, что власти страны в настоящий момент «тестируют» реакцию общества на идею возобновить поставки воды в Крым.
Об этом он заявил сегодня, 12 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Озвученная главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамия соответствующее предложение — это не его идея, это проверка реакции общества на планы президента Зеленского и руководителя его офиса», — заявил Кушнирук.
Со схожими заявлениями сегодня в ходе телеэфиров выступили и несколько других украинских экспертов.
ИА REGNUM напоминает, что накануне Арахамия заявил, что Украина может предоставить воду для Крыма в обмен на уступки в переговорах по Донбассу. Политик подчеркнул, что выражает только свое личное мнение.
С аналогичным заявлением накануне выступил и экс-президент Украины Леонид Кравчук.
Сегодня на брифинге глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что вопрос поставок воды в Крым на официальных переговорах никогда не поднимался и Арахамия действительно выразил только личное мнение.