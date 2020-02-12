Тюмень, 12 февраля, 2020, 18:47 — ИА Регнум. В Тюмени 12 февраля эвакуировали жильцов из дома 16 по ул. Спорта из-за обрушения несущей стены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области Разрушенная кладка дома на ул. Спорта в Тюмени

Сообщение об обрушении несущей стены во втором подъезде двухэтажного дома поступило к спасателям в 14:07 по местному времени (12:07 мск). Пришлось эвакуировать 14 жильцов в гостиницу «Колос». Пострадавших нет.

Отмечается, что дом 1962 года постройки, и в 2014 году был признан аварийным и подлежащим расселению.