Перемышль, Калужская область, 12 февраля, 2020, 22:00 — ИА Регнум. В Калужской области 12 февраля в Перемышльском районе вблизи деревни Андреевское под старым мостом обнаружено тело неизвестного мужчины. По данному факту организована проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru В кармане куртки обнаружены два плоских камня с цветным рисунком с одной стороны в виде рыб, а также пластиковый чехол чёрного цвета «Polaroid» с очками

По предварительной информации, мужчина был мёртв не более суток. Он был одет в куртку чёрного цвета, свитер серого цвета с коричневым рисунком, футболку белого цвета, джинсы коричневого цвета с плетёным поясным ремнём, ботинки коричневого цвета. В кармане куртки обнаружены два плоских камня с цветным рисунком с одной стороны в виде рыб, а также пластиковый чехол чёрного цвета «Polaroid» с очками.

Следователи и оперативные сотрудники устанавливают личность погибшего и обстоятельств происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.