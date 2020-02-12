Санкт-Петербург, 12 февраля, 2020, 18:42 — ИА Регнум. Градостроительный совет Санкт-Петербурга обсудил три варианта для нового наземного вестибюля станции метро «Парк Победы» в Московском районе Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM Эскиз вестибюля «Парк Победы»

Реконструкцию заказало ГУП «Петербургский метрополитен», эскизы подготовила Архитектурная мастерская Сахновского.

Создавать проект пришлось из-за изменений в правилах транспортной безопасности, а также чтобы учесть изменившийся пассажиропоток. Так, большая часть горожан направляется к метро со стороны автобусных остановок на углу Бассейной улицы и Московского проспекта, поэтому вход в вестибюль нужно повернуть в эту сторону. Предполагается, что архитектурно выбранная концепция будет совпадать с обликом и стилем Московского проспекта в целом.

Оказалось, что при создании концепций учитывалось и строительство новой, самой большой ледовой площадки в Европе на месте СКК «Петербургский», который был внезапно обрушен 31 января. В связи с появлением нового комплекса ожидается и рост пассажиропотока. ГУП «Петербургский метрополитен» попросил увеличить число турникетов с 5 до 8 штук.

У членов Градсовета возникли сомнения относительно ларьков, которые, как они опасаются, могут возникнуть вокруг вестибюля, а также относительно месторасположения касс внутри и купола снаружи. Некоторые члены Совета призвали вовсе устранить все торговые площади из метро. Теперь авторам проекта реконструкции придется доработать его с учетом замечаний.