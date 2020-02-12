Нижний Новгород, 12 февраля, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Нижегородский художник, который известен в социальных сетях как Синий карандаш, к 800-летию Нижнего Новгорода нарисовал купюру достоинством 800 рублей. Купюра представлена в микрогалерее на выставке художника «799 или за год до 800», сообщает нижегородский ГЦСИ Арсенал.

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Посетители выставки смогут также увидеть расписанный кирпич с годом основания города, освещение темы разрушения объектов культурного наследия и многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что в год 800-летия Нижнего Новгорода на экраны выйдет сериал по мотивам сборника рассказов Николая Свечина «Хроники сыска». Для съемок первого эпизода «Случай в Окском батальоне» выбрана площадка завода «Красное Сормово». Сборник включает восемь детективных новелл, действие которых разворачивается в Нижегородской губернии в конце XIX века, когда регион был крупным финансовым центром.