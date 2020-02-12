Сараево, 12 февраля, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Члены президиума Боснии и Герцеговины (коллективный высший орган управления, состоящий из представителей боснийских хорватов, боснийских мусульман и боснийских сербов) Шефик Джаферович и Желько Комшич прокомментировали заявления члена президиума от Республики Сербской Милорада Додика относительно действий конституционного суда федерации БиГ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Босния и Герцеговина

«Верховенство закона является краеугольным камнем европейской цивилизации. Никакие более низкие уровни правительства не могут ставить под сомнение институты Боснии и Герцеговины», — сказал председатель президиума БиГ Желько Комшич.

Комшич также заявил, что любые заявления о непослушании и отказе в принятии судебных решений в любой точке мира являются актом восстания и ставят себя вне закона. «Чем больше институтов ставится под сомнение, тем решительнее мы будем их защищать. Любые внесудебные действия неприемлемы, и никакие ругательства не изменят решения институтов Боснии и Герцеговины и, следовательно, Конституционного суда Боснии и Герцеговины», — сказал Комшич.

«Несоблюдение представителями Республики Сербской требований Конституционного суда Боснии и Герцеговины является уголовным преступлением и прямым нарушением Дейтонского мирного соглашения», — сказал в свою очередь другой член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик сравнил решение Конституционного суда БиГ об исключительной принадлежности сельскохозяйственных территорий государству Босния и Герцеговина с «государственным переворотом».

Ранее Конституционный суд БиГ принял решение о том, что статья 53 Закона о сельскохозяйственных землях Республики Сербской противоречит конституции. В соответствии с законом собственником сельскохозяйственных земель в границах энтитета является РС.