Калужский таксист избил двух женщин и пытался украсть младенца
Калуга, 12 февраля, 2020, 19:09 — ИА Регнум. В Калуге секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», спикер областного парламента Виктор Бабурин прокомментировал инцидент в калужском такси, водитель которого подозревается в избиении женщин-пассажирок и в попытке украсть находившегося в машине ребёнка. Бабурин поручил комиссии по экологии и транспорту Законодательного собрания области провести срочное заседание по данному вопросу и подготовить законодательную инициативу с обращением в Государственную думу РФ по внесению изменений в действующее законодательство. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации пресс-службы регионального отделения ЕР.
Напомним, по информации из социальных сетей водитель такси незаконно удерживал пассажиров, вымогал деньги, избил женщин-пассажирок и пытался похитить ребенка. Следователь регионального управления СК России намерен установить обстоятельства происшествия, опросить всех участников конфликта и свидетелей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.