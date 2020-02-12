Калуга, 12 февраля, 2020, 19:09 — ИА Регнум. В Калуге секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», спикер областного парламента Виктор Бабурин прокомментировал инцидент в калужском такси, водитель которого подозревается в избиении женщин-пассажирок и в попытке украсть находившегося в машине ребёнка. Бабурин поручил комиссии по экологии и транспорту Законодательного собрания области провести срочное заседание по данному вопросу и подготовить законодательную инициативу с обращением в Государственную думу РФ по внесению изменений в действующее законодательство. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации пресс-службы регионального отделения ЕР.

Гибдд.рф/r/40

«Рукоприкладство по отношению к женщине само по себе недопустимо и является вопиющим фактом. Уверен, что правоохранительные органы разберутся с этим делом. Но с другой стороны, видимо, у нас еще недостаточно совершенны нормы перевозки пассажиров с детьми в такси. Ведь оно служит для того, чтобы оказывать более комфортные услуги населению, в том числе при транспортировке детей. Таксиста должны допускать к работе только в том случае, если у него имеется кресло для перевозки ребенка. Никакой дискриминации в виде отказа от перевозки или завышенной оплаты в отношении детей допускаться не должно», — сказал Виктор Бабурин.

Напомним, по информации из социальных сетей водитель такси незаконно удерживал пассажиров, вымогал деньги, избил женщин-пассажирок и пытался похитить ребенка. Следователь регионального управления СК России намерен установить обстоятельства происшествия, опросить всех участников конфликта и свидетелей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.